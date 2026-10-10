Сингапур строи нещо невиждано - най-голямото пристанище в света

Сингапур отново доказва, че малките държави могат да мислят в гигантски мащаби. В южната част на острова се ражда инфраструктурен колос - пристанищният мегапроект Tuas Port, който трябва да обработва до 65 милиона контейнерни единици годишно. Това е обем, който надхвърля капацитета на всички големи пристанища в света и превръща Tuas в най‑големия напълно автоматизиран контейнерен терминал на планетата, предаде money.bg.

Проектът е толкова грандиозен, че окончателното му завършване е планирано за 40‑те години на XXI век. Но още сега Tuas променя глобалната логистика.

Пристанище, построено върху море

Tuas Port е инженерно чудо. Новата суша – цели 387 хектара, създадени чрез насипване – е отвоювана от морето. За втория етап на строителството са произведени 227 масивни бетонни кесони, всеки висок колкото десететажна сграда. Подредени един до друг, те оформят морска защитна стена с дължина 9,1 километра.

Това не са просто бетонни блокове. Всеки тежи около 15 000 тона, а производството им е логистична операция, сравнима с изграждането на малък град. Сингапурската морска администрация подчертава, че подобни елементи са използвани и в първия етап, но мащабът на втория е безпрецедентен.

До март 2026 г. усвояването на територията е завършено на близо 80%, а производството на всички кесони приключи още през 2022 г.

Пристанище, което вече работи – и расте

Макар да е в строеж, Tuas Port вече приема товари. От септември 2022 г. през него са преминали 25 милиона TEU, а към момента функционират 14 корабни места. До 2027 г. броят им трябва да достигне 18.

Това означава, че пристанището работи паралелно със собственото си изграждане – рядко срещана практика, която показва колко критично е значението му за Сингапур.

Автоматизация и електрификация – бъдещето на пристанищата

Tuas Port е проектиран като напълно електрифициран терминал. Крановете и транспортните средства работят с електричество, а автоматизираните превозни машини отделят около 50% по‑малко въглеродни емисии от традиционните дизелови влекачи.

Но въпреки амбициите за устойчивост, данните показват сложна картина. През 2025 г. емисиите на PSA Singapore са се увеличили със 7%, достигайки 370 000 тона CO₂ еквивалент. Причината е проста: повече обработени контейнери – ръст от 8,7% – и прехвърляне на дейности към новия терминал, който консумира повече електроенергия.

Емисиите от закупена електроенергия са нараснали от 157 000 на 178 000 тона, а преките емисии от дизел – от 189 000 на 192 000 тона. Това показва, че електрификацията сама по себе си не е достатъчна – важен е и източникът на енергия.

Екологичната цена на новата суша

Създаването на нова земя винаги има екологична цена. Насипването променя крайбрежната среда, а производството на бетон е свързано с висок въглероден отпечатък. Сингапур обаче се опитва да минимизира щетите.

Още през 2020 г. морската администрация съобщи, че повече от половината от материалите за първите два етапа са били рециклирани – от драгиране на канали и басейни. Това е спестило над 2 милиарда сингапурски долара.

От 2013 г. се изпълнява и програма за преместване на корали, засегнати от строителството – инвестиция от 6 милиона долара. Но експертите предупреждават: дори най‑добре планираните мерки не могат напълно да избегнат екологичните последици.

Глобален залог: Сингапур срещу бъдещето

Tuas Port е не просто пристанище. Това е стратегическа инвестиция в бъдещето на световната търговия. Сингапур, който вече е сред най‑натоварените логистични центрове на планетата, се подготвя за свят, в който контейнерният трафик ще продължи да расте, а автоматизацията ще бъде ключова.

Проектът е символ на държава, която не се страхува да мисли в мащаби, надхвърлящи собствената ѝ територия. И ако Tuas Port изпълни обещанието си, Сингапур ще затвърди позицията си като най‑важния морски кръстопът на XXI век.