Пулев и Американска търговска камара в България водят 3-та бизнес мисия "Отбрана и сигурност" в САЩ

Двадесет и седем бизнес-лидери от осемнадесет компании участват в 3-тата бизнес мисия «Отбрана и сигурност» на Американска търговска камара (АТК) с обхват посещение на Изложението на Армията на САЩ (AUSA), двустранни бизнес-срещи и дискусионни форуми в периода 11-16.10.2026 г.

Вицепремиерът Александър Пулев се присъединява към делегацията и ще има серия от срещи с американски високотехнологични компании, както и ще участва в два бизнес-форума в рамките на делегацията.

Американска търговска камара в България е Националният представител на AUSA за България от 2024 г. насам, като продължава да осъществява своята мисия да създава нови възможности за бизнес между България и САЩ във високотехнологични индустрии.

Американска търговска камара в България (АТК) заедно със заместник министър-председателят и министър на икономиката, индустрията и иновациите Александър Пулев водят 3-тата бизнес мисия «Отбрана и сигурност» в САЩ в периода 11-16.10.2026 г.

Делегацията се състои от Двадесет и седем бизнес-лидери от осемнадесет компании. В програмата на участващите бизнеси са осигурени общо над сто двустранни срещи с потенциални бизнес-партньори от САЩ чрез Офиса на Камарата в САЩ. Основните акценти включват посещение на Изложението на Армията на САЩ (AUSA 2026), два бизнес-форума с участието на вицепремиера Пулев и отделна бизнес-мисия в Балтимор, Мериленд в партньорство с Търговския департамент на щата Мериленд и офиса на Световния търговски център там.

Бизнес-мисията се осъществява с подкрепата на Департамента по търговия на САЩ, Търговска служба към Посолство на САЩ в България, Посолство на България в САЩ, Търговска камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce), Атлантическия съвет на САЩ, както и с Търговския департамент на щата Мериленд и с офиса на Световния търговски център в Балтимор.

"Изразявам своето изключително задоволство от факта, че инициативата ни за разгръщане на потенциала на българския бизнес от секторите «Отбрана» и «Сигурност» през 2026 г. нараства с участието на вече 18 компании и внушителният брой от 27 бизнес-лидери. Щастливи сме, че вицепремиерът Александър Пулев прие поканата ни да води делегацията на Американска търговска камара в България и да представи потенциала, възможностите и амбициите както на държавата, така и на частния сектор в редица високотехнологични сектори. По този начин ще постигнем серия от цели – от позициониране на България в среда на иновации и инвестиции. В наш интерес е България да присъства активно в конкретни двустранни срещи, които са залог за нов и разрастващ се бизнес. Темите като технологичен трансфер, индустриално партньорство и трансатлантическото сътрудничество трябва неминуемо да са високо в програмата на всяко правителство и бизнес-асоциации, особено в осигуряване на отбрана, сигурност и обновяване на Българската армия." - посочва Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на АТК.

Акценти от програмата

В 3-тата бизнес мисия участие ще вземат компаниите Arexim Engineering, Arsenal, Artemis Capital Partners, AVE Bulgaria Logistics Ltd., DGKV, DMG Global, Dronamics, DUNARIT, Erglon, Global Sat, Kambourov & Partners, Kontrax, Metal Technology Group, MTG Dolphin, OPTIX, Raisen Technology, TBS, TechnoLogica и ВМЗ Сопот.

Участниците в бизнес-мисията имат вече планирани редица двустранни срещи с идентифицирани бизнеси в рамките на Изложнието на AUSA. Те ще придружат вицепремиерът Ал. Пулев в два бизнес форума, където той ще е основен говорител.

Какво е AUSA

От 2024 г. АТК е национален партньор на AUSA - Асоциацията на Армията на САЩ[1]. Членството в тази организация предоставя изключителни възможности за позициониране както на Камарата, на представляваните от нея български компании и на страната ни като цяло, в създаване на нови възможности за партньорство, развойна дейност и иновации в сферата на отбраната и дигиталната икономика. АТК е единственият български представител в това високо-профилно сдружение, като това дава възможност за досег до технологичния и иновативен напредък на водещи производители от САЩ и света, както и за правене на бизнес.

„Членството на АТК в AUSA бе стратегическо решение, с което надграждаме и допълваме дейността на Офиса на Камарата в САЩ. Негова основна задача е да помага и да свързва български и американски компании от създаването си през 2021 г. Чрез AUSA ние създаваме още една платформа за нови бизнес контакти и разширяване на възможностите както за нашите членове, така и за други български компании. Всяка година Годишната среща и изложението на AUSA привличат стотици водещи компании от Америка и от света, както и хиляди високопоставени държавни, военни и бизнес представители, които участват в процесите на планиране на взимане на решение.

Нашата по-голяма цел е да установим систематично и трайно присъствие на България в тази уникална общност чрез достиженията на нашия научно-развоен потенциал – държавен и частен. Като за още по-видимото присъствие на страната ни сме подели многостранна координация и сътрудничество с релевантните на темата български институции.“ – сподели Иван Михайлов, главен изпълнителен директор.

Цели от членството в AUSA

Основната цел на членството на АТК в AUSA е да се позиционира български представител, който да представя български компании на Годишния форум и да създава директни разговори с потенциални партньори от САЩ и Западна Европа по темите отбрана, иновации и развойна дейност. Тя е в пряко изпълнение на Мисията на АТК да създава нови възможности както за своите членове, така и за отделни индустрии у нас, като кумулативният ефект да носи добавена стойност и развитие за българската икономика в цялост.

Членството в AUSA нарежда България сред една от 684-те организации (предимно бизнес), които са част от Асоциацията.

Ползи от членството

Национално представителство за България – с членството си в AUSA, Американска търговска камара в България е основен контакт за страната ни с Асоциацията на Армията на САЩ.

Бизнес контакти – както АТК, така и останалите членове имат пряк достъп до общия списък с актуални контакти на водещи американски компании от отбранителната и иновативна индустрии.

Връзка – Националните партньори автоматично се асоциират с отделните общности на AUSA (chapters). Друга възможност оттук е Камарата да стане Партньор на тази общност, за да повиши разпознаваемостта на бранда си в региона и да я подкрепя.

Участие в изложения и присъствие – AUSA организира събития по целия свят, на които отделни компании могат да излагат своите продукти пред точните хора, както и да участват в събития с лидерите в тази индустрия, Армията на САЩ, Министерство на отбраната на САЩ и Конгреса на САЩ. Годишната среща на AUSA, която се провежда всеки октомври във Вашингтон, окръг Колумбия, привлича над 30 000 души.

Спонсориране – предоставя максимална видимост и разпознаваемост на тази организация пред аудитория от хиляди души.

Реклама – участието в публикации на AUSA е сигурен начин да се представят продукти, услуги или бранд.

Индустриален каталог – участва се с лого, описание на дейността, контакти и е достъпен до участници, партньори и гости.

Участие – платформата на AUSA предоставя редица възможности за разговори и контакти с ценни специалисти и ръководители, дали по време на годишните изложения, или в по-малки формати, като за членове на Асоциацията има специални цени.

Награди за националните партньори – отличаване на активното участие на дадена организация в работата на AUSA.

Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България над 30 години. Тя обединява 365 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.

Камарата членува в Обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe) и в Асоциацията на Армията на САЩ, както и е партньор на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон.

Подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 г. и е част от Дигиталната коалиция на Централна и Източна Европа.

AmCham Bulgaria има търговски офис във Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ от 2021 г.

[1] AUSA означава Association of the U.S. Army и въпреки, че под «армия» в САЩ обозначават само сухопътните войски, но Асоциацията обхваща индустрии и организации свързани с всички родове войски на САЩ.