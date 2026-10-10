Еврото, пенсиите и парите ни през 2027 г.: Водещи финансисти търсят решения за България

Какво ще се случи с лихвите по кредитите? Как ще се развива българската икономика през 2027 г.? Ще донесат ли новите технологии по-сигурни и достъпни финансови услуги и как да защитим спестяванията си в условията на непрекъснати промени?

Отговорите на тези въпроси ще бъдат потърсени на петото специално издание на финансовия форум „Финанси: Уравнения и решения“, организиран от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria.

Събитието ще се проведе на 12 октомври 2026 г., понеделник, от 11:30 часа в зала „Мусала“ на хотел Hilton Sofia.

На едно място ще се срещнат водещи икономисти, финансисти, банкери, представители на регулаторните органи, застрахователни и пенсионноосигурителни компании, както и експерти в областта на инвестициите и технологиите.

Форумът ще предложи пет дискусионни панела, посветени на най-важните промени във финансовата среда след въвеждането на еврото.

Експерт от Bloomberg Intelligence открива форума

Специален гост на събитието ще бъде Илия Шчупко – старши анализатор на акции в Bloomberg Intelligence, специализиран в европейския банков сектор с акцент върху Централна и Източна Европа.

В ексклузивен анализ той ще очертае факторите, които определят посоката на световната икономика, перспективите пред европейските банки и очакваното развитие на финансовите пазари през 2027 г.

Сред основните въпроси ще бъде как глобалните икономически промени се отразяват на България и доколко финансовите институции са подготвени за предстоящите предизвикателства.

Какво ще стане с пенсиите и спестяванията ни?

Първият дискусионен панел ще постави във фокуса си пенсионното осигуряване и реформите в сектора през периода 2026–2028 г.

Една от най-обсъжданите теми ще бъде мултифондовият модел и възможностите, които той създава за управлението на пенсионните спестявания.

Участниците ще дискутират как да се намери баланс между доходност и риск, как демографските промени влияят на системата и дали бъдещите пенсионери ще разполагат с по-гъвкави възможности за избор.

В разговора ще се включат Диана Йорданова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, Владимир Нечев, главен изпълнителен директор на ПОК „ДСК-Родина“, Николай Стойков, ръководител на ОББ Пенсионно осигуряване, и Диляна Германова, изпълнителен директор на ПОК „Съгласие“.

Лихви, кредити и банков бизнес – какво предстои?

Вторият панел ще бъде посветен на паричните и бюджетните политики и отражението им върху банковия сектор.

Сред участниците са финансовият експерт Калин Христов, Димитър Шумаров – заместник главен изпълнителен директор, главен финансов директор и член на Управителния съвет на Пощенска банка, Борислав Бангеев – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, и Добромир Добрев – изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“ и член на Управителния съвет на ОББ.

Експертите ще обсъдят политиките на Европейската централна банка, фискалната стабилност, очакваните тенденции при лихвите, таксите и комисионните по кредитите и депозитите.

Специално внимание ще бъде отделено на ипотечното и потребителското кредитиране, финансирането на бизнеса и влиянието на международната политическа и икономическа среда.

Изкуственият интелект пренаписва правилата

Третата дискусия ще разгледа бъдещето на инвестиционния и платежния пазар.

Бързото навлизане на изкуствения интелект, отворените финанси, незабавните плащания и киберсигурността ще бъдат сред основните акценти.

Участниците ще потърсят отговор и на въпроса възможно ли е Европа да изгради собствена платежна инфраструктура, която да намали зависимостта от глобалните оператори.

В дискусията ще участват Деница Величкова – заместник-председател на КФН, Сава Савянов от УниКредит Булбанк, Албена Петкова от БОРИКА, Галя Димитрова – изпълнителен директор на IRIS Solutions, и Деан Белев от Нетера.

Ще бъдат разгледани още капиталовият пазар като алтернатива на банковото финансиране, възможностите за инвестиране в държавни ценни книжа, облигационните пазари и управлението на личните инвестиции.

Търговията след еврото – нови бизнес модели и технологии

Четвъртият панел ще насочи вниманието към търговията на дребно и инвестициите.

Как се променя ритейл секторът след присъединяването към еврозоната? Къде са новите възможности за растеж и как технологиите променят поведението на клиентите?

По тези въпроси ще дискутират Цветомир Узунов – финансов директор на Kaufland България, Янислав Стойчев – главен финансов директор на „Фантастико груп“, и Силвия Томова – основател и управител на Privilege Consulting Services.

Във фокуса ще бъдат експанзията на търговските компании, новите бизнес формати, решенията, базирани на данни, и използването на изкуствения интелект.

Застрахователният сектор пред новите рискове

Последният панел ще бъде посветен на застраховането и предизвикателствата пред сектора до 2028 г.

В дискусията ще участват Пламен Данаилов – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, Николай Станчев – главен изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане“, Коста Чолаков – председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ, и Ивана Димова – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на UNIQA България.

Експертите ще обсъдят промените в регулаторната рамка, развитието на застрахователните продукти, климатичните рискове, киберзаплахите и новите възможности за дигитализация.

Сред темите ще бъдат още презастраховането, системата „бонус-малус“, здравното застраховане и животозастрахователните продукти като инструмент за спестяване и инвестиции.

Пет дискусии и възможност за директни въпроси

Модератори на форума ще бъдат финансовият журналист Петър Илиев от Money.bg и Илина Бисерова – директор „Комуникации, маркетинг и международни отношения“ в Българската фондова борса.

След всеки от петте панела ще има ексклузивна сесия с въпроси и отговори при изключени камери, която ще даде възможност на присъстващите да разговарят пряко с експертите.

Програмата предвижда още телевизионно и онлайн отразяване, възможности за професионални контакти и заключителен коктейл.

Форумът „Финанси: Уравнения и решения“ е част от усилията на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria да предоставят платформа за експертен разговор за развитието на икономиката, банковата система, инвестициите и финансовите услуги в България.

Защото във време на ускорени технологични и икономически промени финансовите уравнения стават все по-сложни, а решенията засягат не само бизнеса и държавата, но и всеки потребител.