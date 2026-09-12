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Доларът ще върви нагоре

Доларът ще върви нагоре

Фондовите пазари приветстваха вдигането на лихвите в САЩ Доларът дългосрочно ще върви нагоре, но дали преди това няма да има корекция надолу, никой н...

17 декември | 20:25
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