Еврото леко отстъпва след шестседмичния връх
Валутата се търгува за 1,1657 долара в сутрешната сесия във Франкфурт
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Валутата се търгува за 1,1657 долара в сутрешната сесия във Франкфурт
Инвестира сериозно в три други компании
Несигурността вдигна цените на златото, петролът скочи до 51 долара за барел Пламен Готев, анализатор в ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД Изминалата седм...
Фондовите пазари приветстваха вдигането на лихвите в САЩ Доларът дългосрочно ще върви нагоре, но дали преди това няма да има корекция надолу, никой н...
Берлин. Германската „Дойче банк" уволни главния си финансов директор Щефан Краузе заради отченетата загуба от 92 млн. евро през третото тримесечие. То...
Динамична бе изминалата седмица за финансовите пазари по света. Доларът продължи да бъде по-търсената валута, докато глобалните фондови пазари регистр...
Владимир Малчев, управител и инвестиционен консултант, ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД[email protected] Изминалата седмица на финансовите пазари ще з...
Ню Йорк. Twitter избра Нюйоркската фондова борса за дебюта си на финансовите пазари. Обикновено подобни компании се листват на високотехнологичната...