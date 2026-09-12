Скандалът с еврото и бюджета. Проговори банкер
Калин Христов разкри манипулациите на Асен Василев
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Калин Христов разкри манипулациите на Асен Василев
Пpи нac нe ce виждa cтигaнe нa плaтo, каза подуправителят на БНБ Калин Христов
Това прогнозира подуправителят на централната банка Калин Христов
Икономиката се зомбифицира, казва подуправителят на БНБ
При близки до нулата лихви икономиките на страните от ЕС са стабилни, смята подуправителят Калин Христов
За година унищожаваме 79 млн. броя изхабени банкноти, печатането на нови не вдига инфлацията Направила ли е БНБ всичко възможно, за да предотврати кр...
Плевнелиев пита лидерите за служебен кабинет на съгласието
Калин Христов, подуправител на БНБ, е "една добра кандидатура" за служебен премиер. Това каза зам.-шефката на ПГ на ГЕРБ Цецка Цачева в отговор на въп...
София. Финансовият министър Калин Христов смени председателя на Държавната комисия по хазарта (ДХК) Калоян Кръстев. Това предаде "Медиапул". На място...
Трябват структурни реформи, а не излишно харчене, смята финансовият министър
София. Тази и следващите две години ще минат отново под знака на орязване на разходите, замразяване на доходите и съкращения на работни места. Това ст...
Министри спорят кой поема 20-те процента за консултантски услуги