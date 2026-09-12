БНБ: Банките са устойчиви
Банковият сектор в България става все по-привлекателен както за съществуващите, така и за потенциални инвеститори в контекста на растяща икономика, ст...
Следете всички новини, анализи и коментари за Банков Сектор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Банковият сектор в България става все по-привлекателен както за съществуващите, така и за потенциални инвеститори в контекста на растяща икономика, ст...
Министърът на финансите Петър Чобанов успокои, че чуждестранният пазар е възприел историята за "банковата криза" у нас като "шум" и по негово мнение с...
София. Известни български спортисти изказаха днес своята категорична подкрепа към Fibank (Първа инвестиционна банка). "Първа инвестиционна банка е ед...