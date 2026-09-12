Всичко за Банков Сектор

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БНБ: Банките са устойчиви

БНБ: Банките са устойчиви

Банковият сектор в България става все по-привлекателен както за съществуващите, така и за потенциални инвеститори в контекста на растяща икономика, ст...

10 юни | 8:05
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Спортисти: Fibank е стабилна

Спортисти: Fibank е стабилна

София. Известни български спортисти изказаха днес своята категорична подкрепа към Fibank (Първа инвестиционна банка). "Първа инвестиционна банка е ед...

29 юни | 17:06
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