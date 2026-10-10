Българският „Лукойл“ влиза в плановете на Тръмп

Българската рафинерия „Лукойл Нефтохим Бургас“ заема важно място в мащабна международна сделка за придобиване на чуждестранните активи на руския петролен концерн „Лукойл“, оценявани на около 20 млрд. долара. Зад предложението стои американският милиардер Тод Боули, чийто консорциум се ползва с подкрепата на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Според американския вестник „Ню Йорк пост“ в плановете за придобиване са включени рафинериите в България, Румъния и Нидерландия. Потенциалната сделка поставя бургаското предприятие в центъра на значителна международна инвестиционна инициатива, която може да открие нови възможности за развитието му.

Бургаската рафинерия сред ключовите европейски активи

Според „Ню Йорк пост“ консорциумът, ръководен от Тод Боули, планира придобиването на петролни находища в Азия, Европа, Африка и Северна Америка, както и на трите европейски рафинерии на „Лукойл“. Общият производствен капацитет на находищата надхвърля 350 000 барела петролен еквивалент дневно, а съвкупният преработвателен капацитет на рафинериите достига приблизително 350 000 барела дневно.

Сред участниците в инициативата е и Американската корпорация за финансиране на международното развитие (DFC). Нейното участие има особено значение за доверието на инвеститорите и за осъществяването на сложна сделка, която обхваща стратегически енергийни активи в различни държави.

Според източник от американското правителство администрацията на Тръмп подкрепя предложението, като очакванията са то да донесе милиарди долари приходи за американската хазна. Финансовата структура предвижда участие на частни инвеститори, както и механизми за управление на средствата съобразно действащите санкционни ограничения.

Още през септември британският вестник „Файненшъл таймс“ съобщи, че Тод Боули е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни инвеститори от държавите в Персийския залив. Според изданието милиардерът работи от месеци по подготовката на придобиването.

Нови перспективи пред българското предприятие

За България особено важно е участието на „Лукойл Нефтохим Бургас“, който е най-голямото нефтопреработвателно предприятие на Балканския полуостров и основен доставчик на горива за вътрешния пазар.

Рафинерията разполага със значителни производствени мощности и развита инфраструктура за приемане, съхраняване и преработване на различни видове суров петрол. Нейната дейност има важно значение както за българската икономика, така и за снабдяването на пазара с нефтопродукти.

През последните месеци предприятието отчита и подобряване на производствените си показатели. Според информация, представена през август от особения търговски управител Евгени Симеонов, преработката на нефт е достигнала 560 хил. тона през юли при 527 хил. тона през юни и около 450 хил. тона в началото на годината.

Симеонов съобщи също за подобрена ликвидност и преизпълнение на производствените планове. Тези резултати очертават положителна тенденция в оперативната дейност на рафинерията.

Включването й в международната инвестиционна оферта създава възможност за нов етап в развитието на предприятието, включително за укрепване на неговите позиции в регионалната енергийна индустрия. Конкретните инвестиционни намерения за Бургас обаче ще станат ясни едва след евентуалното финализиране на сделката.

Вашингтон даде срок до 22 октомври

Международните активи на „Лукойл“ бяха обявени за продажба след наложените американски санкции срещу руския петролен концерн във връзка с войната в Украйна.

Американските власти удължиха до 22 октомври 2026 г. срока на лиценза, който разрешава преговори и сключване на условни споразумения за продажбата на „Лукойл интернешънъл“. Именно това дружество контролира международните активи, сред които е и българската рафинерия.

Важно условие е, че самото прехвърляне на собствеността ще изисква отделно разрешение от американското Министерство на финансите.

Според „Ню Йорк пост“ представители, запознати с подготовката на сделката, очакват подписване на споразумение в близките две седмици. Преговорите обаче продължават и окончателно решение все още не е обявено.