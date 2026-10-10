Безос отправи много тревожно предупреждение към света

Основателят на Amazon Джеф Безос предвижда, че изкуственият интелект ще доведе до тридневна работна седмица и завръщане към домакинствата с един доход, съобщи Fortune. Според него продуктивността, базирана на AI, ще създаде такова изобилие от ресурси, че хората вече няма да се нуждаят от две работни места, за да се издържат, което ще предизвика и недостиг на работна ръка.

Безос казва, че AI представлява предизвикателство за инвеститорите, но неговите собствени компании са изправени пред възможност да спечелят.

Въпреки че е оптимист за дългосрочния потенциал на технологията, Безос признава, че за инвеститорите пътят е по-несигурен. Той определя като „трудно“ да се разбере дали бумът около AI е балон, макар технологията да е реална. В момента пари се вливат както в добри, така и в лоши идеи, което затруднява инвеститорите.

Самата компания Amazon планира да инвестира над 200 милиарда долара в центрове за данни тази година, въпреки че е съкратила 30 000 корпоративни длъжности от края на миналата година. Безос също така ще се възползва от бума чрез своята космическа компания Blue Origin, която планира да изгражда центрове за данни в космоса.

От Джейми Даймън до Илон Мъск, лидерите предвиждат, че AI ще съкрати работната седмица, но се разминават по въпроса колко.

Безос не е сам в прогнозите си за повишена продуктивност и гъвкавост. Дженсън Хуанг от Nvidia вижда бъдеще с четиридневна работна седмица, а шефът на JPMorgan Chase Джейми Даймън предвижда 3,5 дни. Бил Гейтс стига още по-далеч, говорейки за двудневна работна седмица.

Най-мащабните прогнози обаче прави Илон Мъск, който смята, че в следващите 10 до 20 години напредъкът в AI и роботиката ще направи работата напълно по избор, благодарение на ерата на „универсален висок доход“.