Тримата великани с шокираща прогноза за работната седмица и заплатите

С шокираща прогноза за работните места, работната седмица и заплатите излязоха тримата великани - най-богатите хора в света: Джеф Безос, Илон Мъск и Бил Гейтс.

Основателят на Амазон Джеф Безос предвижда, че изкуственият интелект (AI) ще доведе до тридневна работна седмица и завръщане към домакинствата с един доход, пише Fortune.

Според Безос продуктивността, базирана на AI, ще създаде такова изобилие от ресурси, че хората вече няма да се нуждаят от две работни места, за да се издържат, което ще предизвика и недостиг на работна ръка.

Предприемачът казва, че AI представлява предизвикателство за инвеститорите, но неговите собствени компании са изправени пред възможност да спечелят

Въпреки че е оптимист за дългосрочния потенциал на технологията, Безос признава, че за инвеститорите пътят е по-несигурен. Той определя като „трудно“ да се разбере дали бумът около AI е балон, макар технологията да е реална. В момента пари се вливат както в добри, така и в лоши идеи, което затруднява инвеститорите.

Самата Amazon планира да инвестира над 200 млрд. долара в центрове за данни тази година, въпреки че е съкратила 30 хил. корпоративни длъжности от края на миналата година. Безос също така ще се възползва от бума чрез своята космическа компания Blue Origin, която планира да изгражда центрове за данни в космоса.

Безос не е сам в прогнозите си за повишена продуктивност и гъвкавост.

Дженсън Хуанг от Nvidia вижда бъдеще с четиридневна работна седмица, а шефът на JPMorgan Chase Джейми Даймън предвижда 3,5 дни.

Бил Гейтс стига още по-далеч, говорейки за двудневна работна седмица.

Най-мащабните прогнози обаче прави Илон Мъск, който смята, че в следващите 10 до 20 години напредъкът в AI и роботиката ще направи работата напълно по избор, благодарение на ерата на „универсален висок доход“.