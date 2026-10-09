Киев мина в режим на оцеляване. Кличко зове хората да напускат временно

Киев преминава в „режим на оцеляване“ след нова серия руски удари по енергийната и транспортната инфраструктура, предупреди кметът на украинската столица Виталий Кличко. Той посъветва хората, които имат роднини или приятели извън града, да обмислят временно напускане. Кличко уточни, че не става дума за пълна евакуация, но призна, че функционирането на огромен град при прекъсвания на електричество, вода и транспорт става все по-трудно.

Ако имате къде, напуснете временно

Кличко заяви пред журналисти, че жителите, които имат възможност да останат при близки извън Киев, могат да използват този вариант, ако ситуацията продължи да се влошава.

Той обаче категорично отхвърли идеята за масово изоставяне на столицата. „Това би бил най-добрият сценарий за Путин - ако всички ние си тръгнем и му оставим празните ни градове и цялата страна“, заяви Кличко.

Думите му идват на фона на рязко засилване на руските атаки срещу критичната инфраструктура на Киев и опасения, че зимата може да постави града пред сериозна хуманитарна и логистична криза.

Ударите поставят града под огромен натиск

След месеци на относителна стабилност последните седмици отново поставиха жителите на Киев пред тежкия въпрос доколко градът може да функционира нормално при продължителни прекъсвания на електроснабдяването и водата.

Под натиск е и транспортната система. Особено критична е връзката между левия и десния бряг на Днепър, която е жизненоважна за движението на хора, доставки и аварийни екипи.

„Връзката между левия и десния бряг на река Днепър е един от ключовите фактори за способността на града да функционира“, предупреди Кличко.

Понтонни преходи заради ударите по мостовете

Руски атаки по ключови мостове над Днепър принудиха градските власти да подготвят и организират понтонни преходи като резервен вариант за придвижване между двете части на столицата.

Това показва мащаба на подготовката за сценарий, при който основни транспортни артерии могат временно да станат неизползваеми.

Киев разчита на тези връзки не само за ежедневния транспорт, но и за снабдяването с храни, горива, медицински материали и други жизненоважни ресурси.

Четирима загинаха при последните удари

При руските обстрели в четвъртък в Киев са загинали четирима души, а 19 са били ранени. От пострадалите 13 са настанени в болници.

Статистиката показва и рязко увеличаване на жертвите през настоящата година. От най-малко 534 жители на Киев, загинали от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г., 189 са загинали само от началото на 2026 г.

Това означава, че повече от една трета от всички цивилни жертви в украинската столица за целия период на войната са дадени през последните месеци.

Киев се готви за най-тежкия сценарий

Ситуацията около енергийната инфраструктура остава особено тревожна. Ударите по ключови съоръжения вече доведоха до временни прекъсвания на електроснабдяването и нарушения в работата на метрото и обществения транспорт.

Градските власти подготвят резервни схеми за снабдяване и придвижване, но признават, че продължителни атаки могат да поставят системите на столицата под изключително сериозен натиск.

Предупреждението на Кличко показва колко рязко се е променила ситуацията. Киев вече не говори само за отделни аварии или временни прекъсвания, а за режим, при който основната задача е градът да продължи да функционира въпреки непрекъснатите удари.

Именно затова думите „режим на оцеляване“ се превръщат в най-тежката досега оценка на столичните власти за състоянието на Киев в навечерието на зимата.