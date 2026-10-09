Нова мирна офанзива на Тръмп. Уиткоф и Къшнър събират Киев и Европа в Маями

Белият дом влиза в нова фаза на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. Днес, 9 октомври, специалните пратеници на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще съберат в Маями представители на Киев, водещите европейски съюзници, НАТО и Европейския съюз, за да обсъдят нови предложения и да се опитат да изработят единна позиция. Сред идеите, които вече се обсъждат, са гаранции за сигурността на Украйна, план за следвоенно възстановяване и ограничено примирие, което да обхване ударите по енергийната инфраструктура и зърнените доставки.

Два дни разговори и нов американски план

Според Аксиос срещите в Маями се очаква да продължат два дни. Уиткоф и Къшнър са се срещнали с Тръмп още в четвъртък, за да му представят последната версия на американските идеи и да получат неговите насоки преди началото на разговорите. В тази среща са участвали и министърът на финансите Скот Бесент и помощник-съветникът по националната сигурност Майк Нийдъм.

Американската страна ще разговаря с украински представители, сред които Кирило Буданов, Рустем Умеров, Сергей Кислица и Давид Арахамия. Поканени са още съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз. Целта е различните идеи, разработвани при последните контакти с Москва и Киев, да бъдат събрани в общо предложение.

На масата е частично примирие

Една от най-обсъжданите идеи е ограничено прекратяване на огъня, което да сложи край на ударите срещу енергийната инфраструктура и да защити зърнените доставки. Аксиос съобщава, че Киев е показал готовност да обсъжда подобна стъпка, докато от руска страна досега не се вижда същата степен на готовност.

Володимир Зеленски потвърди, че Украйна и САЩ разговарят за възможно примирие в енергетиката и при износа на зърно, но подчерта, че не иска предварително да обявява какво е реалистично, преди да стане ясно как ще реагира Москва.

Темата за противовъздушната отбрана също ще бъде поставена от украинската делегация заради почти непрестанните руски удари по украински градове и инфраструктура. Зеленски вече заяви, че очаква европейските партньори да участват активно в предстоящите разговори със САЩ.

Гаранции за сигурност и възстановяване

Другият голям въпрос е как ще изглеждат гаранциите за сигурността на Украйна след евентуално споразумение. Именно по тази тема досега остават едни от най-сериозните разминавания между страните.

Американските представители искат да обсъдят и план за следвоенно икономическо възстановяване. Идеята е бъдещото споразумение да не се изчерпва единствено със спиране на бойните действия, а да включва механизми за възстановяване, инвестиции и дългосрочна стабилност.

Европейските партньори са поставили пред Вашингтон и въпроса за високите енергийни цени и тежките финансови последици от продължаващата война.

Зимата притиска всички страни

Американската дипломация очевидно ускорява темпото и заради наближаващата зима. Американски източници предупреждават, че тя може да бъде изключително тежка, ако бойните действия продължат със същата интензивност.

Нюзмакс също поставя акцент върху спешността на новата дипломатическа инициатива и върху опита на Уиткоф и Къшнър да представят нови предложения за излизане от патовата ситуация. Медията свързва засилената активност и с желанието на Белия дом да постигне дипломатически пробив преди междинните избори в САЩ.

Държавният секретар Марко Рубио вече определи войната като намираща се в опасна патова ситуация. Той подчерта, че Вашингтон иска да избегне допълнителна ескалация през следващите седмици и да намери път към прекратяване на бойните действия.

Уиткоф и Къшнър вече минаха през Москва и Киев

Новата среща в Маями е продължение на активната совалкова дипломация на двамата пратеници на Тръмп. Фокс нюз съобщи през септември, че Уиткоф и Къшнър първо са провели повече от тричасова среща с Владимир Путин в Москва, след което са отпътували за Киев за разговори с Володимир Зеленски.

Тогава публично не беше обявен пробив, но Белият дом заяви, че са обсъдени конкретни планове за следващи стъпки.

Именно след тези визити американските посредници са започнали да разработват актуализиран вариант на мирната инициатива с участието и на руска, и на украинска страна. Според Аксиос след Маями Уиткоф и Къшнър може отново да заминат за Москва по-късно този месец за нов кръг разговори с Путин.

Тръмп иска тристранни преговори

Крайната цел на американския президент остава организирането на тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ. Тръмп заяви тази седмица, че планира скоро да разговаря по телефона с Путин, докато Вашингтон продължава да търси формула, която да бъде приемлива и за Москва, и за Киев.

Засега Кремъл не дава сигнал, че тристранна среща на най-високо равнище е непосредствено предстояща. Москва обаче също прие определението на Рубио, че конфликтът е в патова ситуация, като говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия настоява за дългосрочно уреждане, а не за временни решения.

Срещата в Маями ще покаже дали новите американски идеи могат да сближат позициите поне достатъчно, за да се стигне до следващ етап на преговорите. Вашингтон залага, че натискът на зимата, икономическата цена на войната и желанието за облекчаване на санкциите могат да създадат прозорец за компромис, който досега липсваше.