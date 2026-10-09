Моди сменя скоростта за Украйна. Индия влиза директно в играта за мир

Индия започва все по-активно да се намесва в усилията за прекратяване на войната в Украйна, а причината вече не е само дипломатическа. Конфликтът започва да нанася директни икономически щети на индийски интереси и да излага Ню Делхи на все по-сериозен натиск от САЩ заради покупките на руски петрол.

Последният силен сигнал дойде след руска атака с дронове срещу завод на индийската Kusum Group в украинския град Суми, при която загина човек, а няколко бяха ранени. Анализатори смятат, че колкото по-дълго продължава войната, толкова по-висока ще става цената й и за самата Индия.

Руски дронове удариха индийски интерес

Атаката срещу фармацевтичния завод в Суми се превърна в особено чувствителен момент за Ню Делхи. Голямата част от предприятието е унищожена, един служител е загинал, а няколко други са ранени. Kusum Group произвежда лекарства в Украйна от 2009 г. и вече беше понесла сериозен удар през април 2025 г., когато нейният склад също беше атакуван.

Съоснователят на компанията Санджив Гупта заяви пред индийски медии, че при последната атака заводът е бил ударен от шест дрона и определи случилото се като целенасочено нападение. Щетите се оценяват на десетки милиони долари, а производството може да остане спряно за дълъг период.

Индийското правителство досега не е излязло с остра официална реакция срещу Москва, но според анализатори случаят вече прави войната много по-малко далечна за Индия.

САЩ държат другия лост - руския петрол

Вторият сериозен натиск върху Ню Делхи идва от Вашингтон. Индия продължава да бъде един от най-големите купувачи на руски енергийни суровини и това я поставя под заплахата от нови американски мита.

На 18 септември във Вашингтон беше приет закон, който дава на президента на САЩ възможност да налага високи мита на големи купувачи на руски петрол и газ. Именно Индия е сред държавите, които могат да бъдат най-силно засегнати.

Така евтиният руски петрол, който години наред носеше икономически ползи на Ню Делхи, постепенно започва да идва с все по-висока политическа и търговска цена.

Според проф. Удай Чандра от университета „Ашока“ нито атаката срещу индийския завод, нито американският натиск ще разрушат отношенията между Индия и Русия. Но заедно те дават на Делхи много конкретна причина да иска войната да приключи възможно най-скоро.

Индия вече е „отвъд призивите“

Външният министър Субраманям Джайшанкар даде най-ясния знак за промяната. По думите му през последните месеци Индия е започнала да се ангажира „малко повече отвъд призивите“ за мир.

Ню Делхи вече води разговори едновременно с Русия и Украйна по конкретни теми - безопасността на корабоплаването в Черно море, износа на зърно и енергийни ресурси и възможни договорености за взаимно въздържане от определени атаки.

Нов кръг от такива разговори е започнал още през юли след поредица от инциденти в Черно море, при които пострадаха и индийски моряци.

Това е чувствителна промяна. Индия години наред настояваше за диалог, но внимателно избягваше ролята на реален посредник заради традиционно близките си отношения с Москва.

Киев вече хареса индийския план

Още по-показателно е, че и двете воюващи страни публично признават новата роля на Делхи.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Киев разглежда четири предложения за прекратяване на огъня и определи индийското като „най-всеобхватното“.

Предложението на Ню Делхи включва идеи, свързани със сигурността в Черно море и енергийната инфраструктура. Украйна настоява евентуално примирие да обхване едновременно и двата сектора.

Владимир Путин от своя страна също похвали усилията на Нарендра Моди, като заяви, че индийският премиер има „добри идеи“ за намиране на взаимно приемливо решение.

Моди вече говори различно с Путин

Промяната се забелязва и в публичните послания на самия индийски премиер. При среща с Путин в края на август Моди призова да се премине от „безкрайна война“ към „край на войната“. Това беше значително по-категорична формулировка от традиционно предпазливия език на индийската дипломация.

Индия обаче няма намерение да се превръща в открит противник на Русия. Москва остава важен партньор в енергетиката, отбраната, търговията и космическите технологии, а индийската армия продължава да разчита на голямо количество руско въоръжение.

Затова Делхи избира много по-прагматична линия - да запази достъпа си до Москва, без да губи доверие в Киев и западните столици.

Тих посредник вместо голям миротворец

Експертите не очакват Индия да излезе с грандиозен мирен план или да поставя ултиматуми на Путин. Силата й е другаде - тя остава една от малкото големи държави, които поддържат работещи отношения едновременно с Русия, Украйна и Запада.

Бившият професор по дипломация Сваран Сингх определя индийския модел като „тихо посредничество“ по конкретни практически въпроси.

Ню Делхи няма реалистична възможност да поиска от Русия просто да се изтегли или да приеме условията на Киев. Но може да убеждава Москва, че продължаването на войната носи все по-малка стратегическа полза срещу все по-големи икономически и дипломатически разходи.

И именно тук е голямата промяна. В продължение на години Индия успяваше да печели от евтината руска енергия, да пази старите си отношения с Москва и едновременно да развива партньорството си със Запада. Сега войната започва да удря индийски компании, индийски моряци и потенциално индийския износ. А когато сметката започне да пристига директно в Ню Делхи, мирът вече не е просто дипломатическо пожелание, а все по-ясен национален интерес.