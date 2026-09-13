БРИКС се събира в Делхи: Започва битката за нов финансов ред
Путин, Си Цзинпин и други световни лидери се срещат на фона на войната в Украйна, кризата в Близкия изток и натиска за намаляване на зависимостта от д...
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Путин, Си Цзинпин и други световни лидери се срещат на фона на войната в Украйна, кризата в Близкия изток и натиска за намаляване на зависимостта от д...
Създадохме зона за свободна търговия, обявиха Урсула фон дер Лайен и Нарендра Моди
Часове след като за Индия излетя американски военен самолет,
Индийски медии съобщиха, че вероятно Нарендра Моди ще посети Киев този месец
На някои от използваните в Индия езици тя се нарича Бхарат, Бхарата и Хиндустан
Днешната епоха не е епоха на войни и аз много пъти съм ви го казвал, заяви Моди
Бизнесмените от Азия се оглеждат за изгодни имоти след падането на лирата Докато цяла Европа се чуди какво следва след решението на британците за нап...
Индийският премиер Нарендра Моди назначи министър на йогата в основна реконструкция на правителството, което има за цел ускоряване на реформите, започ...
Край на щатските данъци върху търговията в Индия и въвеждане на единен вътрешен пазар. Това може да стане реалност само до няколко месеца, след като а...
Финансовите пазара реагираха положително на изборните резултати Ню Делхи. Опозиционният кандидат Нарендра Моди ще бъде следващият министър-председат...
Една от двете основни партии е тази на Раул Ганди