Всичко за Нарендра Моди

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Индия ликува след Брекзит

Индия ликува след Брекзит

Бизнесмените от Азия се оглеждат за изгодни имоти след падането на лирата Докато цяла Европа се чуди какво следва след решението на британците за нап...

01 юли | 16:51
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