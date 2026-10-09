Известна лекарка е тежко пострадала в драмата около Кресна

Благоевградската лекарка психиатър д-р М. Кунчева е сред тежко пострадалите при тежка катастрофа на главен път Е79 в Кресненското дефиле, в района на комплекс „Карелия“.

По информация на Struma.com за лекарката е изпратен медицински хеликоптер, с който тя да бъде транспортирана до болница в София за специализирано лечение.

При челния сблъсък между два автомобила са пострадали и две деца. Според публикацията майката е със счупен глезен, едното дете, на 5 години, е с охлузвания, а другото, на 14 години, е откарано за преглед в болнично отделение. Бащата е с лицева контузия. Пострадалите са част от едно семейство, което е прието в Спешното приемно отделение на МБАЛ – Благоевград.

Към мястото на инцидента са изпратени три линейки и два противопожарни автомобила. Пътят е затворен и в двете посоки, като в района са се образували километрични опашки.

Очакват се допълнителни подробности.