Край на старите коли? ЕС въвежда нови правила от днес – ето какво се променя
Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
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Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
С последната промяна продавачите ще могат да защитят правата си
Обяснение даде кметът Васил Терзиев във връзка с въвеждането на забраната от 1 декември
Ако бъдат въведени нискоемисионни зони, нивото на азотните диоксиди може да спадне 6-7 пъти
Само връщането на регистрационните табели и свидетелството за регистрация освобождават собствениците на автомобили от плащането на данък. Това каза ми...
Данъкът за стари автомобили трудно ще се промени. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов по време на дискусията "Да! На българската иконом...
Сливен. Град Сливен се готви да посрещне участниците в международното ретрорали Сидни-Лондон. 30-те екипажа ще стартират за пръв път в Европа от Сливе...