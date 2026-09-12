Край на старите коли? ЕС въвежда нови правила от днес – ето какво се променя
Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
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Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
На кои прозводители се увеличава делът
Продажбите са с шокираща цифра
Къде сме в ръста по покупки на нови коли
Какво се случи с компанията
Наредихме се втори в неочаквана класация
Коя е причината за напрежението
Изненадваща новина от автомобилния бизнес
Над 400 търговци излязоха, за да продават стоката си
Това се предвижда за 2035 година
Те ще поскъпнат с 10-15 процента заради кризата
Всички страни отбелязват двуцифрен спад на продажбите
Това съобщиха от Volkswagen в България
Пазарният дял на марката се е увеличил с един процент
София. Пазарът на нови автомобили у нас отново тръгна нагоре. След лекия спад за 2013 г. през януари у нас са продадени 1363 нови коли, което представ...