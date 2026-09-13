Домати за 30 евроцента в България? Земеделският министър вижда "интересни аномалии"
Проверки на пазара: Засега няма открити остатъци от пестициди, но цените предизвикват въпроси
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Проверки на пазара: Засега няма открити остатъци от пестициди, но цените предизвикват въпроси
Продължава прилагането на 24-часовия механизъм за контрол и проследимост по цялата верига
До момента в страната са пристигнали дванадесет пратки слънчоглед от южноамериканската държава
БАБХ продължава да упражнява стриктен контрол върху движението на суровината
При проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода
Колко е важно храненето
85% от пробите съдържат остатъци от повече от един пестицид
Открита е край край село Рогош, тече проверка
Тъмната страна на зърнените култури
Авокадото отново на върха
Зърнопроизводители недоволстват срещу „безконтролния внос на зърно от Украйна”
2 от всеки 10 камиона ще бъдат проверявани на границата
Компанията си партнира с лабораторния комплекс ВЕЛТИА
Според Емил Димитров проблеми създават и незаконните изкопни дейности от строителни фирми
Причината е завишено съдържание на пестициди
Смъртта на Джеф Поркаро е голямо изпитание пред великата група
Проблемът с негодните за употреба ПРЗ е възникнал с ликвидирането на бившите ТКЗС и АПК
Търговци опитали да внесат отровни чушки и домати
Зеленчуците са внос от страни извън ЕС