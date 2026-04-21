Непушачите с по-голям риск от рак на белия дроб. Причината

Ранни изследвания показват, че консумацията на диета, богата на плодове и зеленчуци, има изненадваща връзка с рака на белия дроб сред по-младите непушачи.

Проучване, ръководено от д-р Хорхе Ниева от Центъра за всеобхватни ракови заболявания на USC Norris в Keck Medicine, беше представено този месец на годишната среща на Американската асоциация за изследване на рака (AACR) в Сан Диего. То все още не е рецензирано.

Изследователите са разгледали данни за храненето, тютюнопушенето и демографските данни на 187 пациенти, на които е бил диагностициран рак на белия дроб на 50-годишна възраст или по-млади, предава "Fox news".

Те открили, че сред непушачите има връзка между по-здравословните от средните диети – богати на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни – и риска от развитие на рак на белия дроб.

Младите пациенти с рак на белия дроб са консумирали повече порции тъмнозелени зеленчуци, бобови растения и пълнозърнести храни в сравнение със средностатистическия възрастен в САЩ, установиха изследователите.

Изследователите предположиха, че пестицидите, прилагани върху конвенционално отглеждани продукти, биха могли да бъдат възможен фактор за асоциацията на заболяването.

„Произведените в търговската мрежа, небиологични плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни са по-склонни да бъдат свързани с по-високи остатъци от пестициди, отколкото млечните продукти, месото и много преработени храни“, според Ниева. Той също така отбеляза, че селскостопанските работници, изложени на пестициди, са склонни да имат по-високи нива на рак на белия дроб. „Има голяма част от пациентите с рак на белия дроб, чието заболяване не е причинено от тютюнопушене “, каза Ниева пред Fox News Digital.

Заболяването става все по-често срещано сред непушачите на 50 и повече години, особено сред жените – въпреки факта, че нивата на тютюнопушене намаляват от десетилетия, отбелязва изследователят.

„Тези пациенти са склонни да се хранят много по-здравословно преди поставянето на диагнозата, отколкото средностатистическият американец“, продължи той. „Трябва да подкрепим изследванията, за да разберем защо американците – и по-специално жените – които вече не пушат много, все още имат рак на белия дроб“, каза той. Ниева призна, че проучването е имало някои ограничения, най-вече защото е разчитало на данни от проучвания и е било ограничено от спомените на участниците за приема на храна.

„Също така, участниците в анкетата бяха самоизбрани и това можеше да е повлияло на резултатите“, каза той пред Fox News Digital.

