Общество

Мълния отне живота на млад мъж

Случило се докато работел на пътя

Мълния отне живота на млад мъж
04 юни 26 | 14:09
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Боряна Колчагова

Мълния е поразила работник в Благоевградско и е отнела живота му. Извършвал дейности по обходния път на град Кресна. Загиналият е млад мъж, гласи информацията на NOVA.

На мястото на удара са били двама работници, като състоянието на другия e стабилно. Трагедията е станала около 10:30 часа днес.

Обстоятелствата около трагедията се изясняват, на място има полиция и медицински лица, районът е отцепен.

Днес Благоевград е сред областите с обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури, като са възможни и градушки.

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Автор Боряна Колчагова

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