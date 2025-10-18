Тези зеленчуци стават отровни през зимата. Как да се предпазим

Зимата е време за витамини, но много от плодовете и зеленчуците, които купуваме, са обработвани с пестициди, за да издържат дългото транспортиране и съхранение. Ето как да се защитите:

Избирайте местни и сезонни продукти

Продуктите от близо до дома са по-свежи и често съдържат по-малко химикали.

Мийте с вода и сода

За твърдите плодове и зеленчуци като ябълки, моркови и краставици: потопете ги за 10–15 минути във вода с малко сода бикарбонат или оцет.

Белете кората

Особено при ябълки, круши, цитрусови плодове и грозде – така намалявате остатъците от пестициди.

Бланширайте зеленчуците

Броколи, спанак и карфиол бланширани за 2–3 минути премахват голяма част от химикалите.

Разнообразие и органика

Не се фокусирайте само върху един вид плод или зеленчук и заложете на органични продукти, когато е възможно.

Съвет: Комбинирайте измиване, белене и бланширане – така ще се радвате на безопасни и здравословни плодове и зеленчуци през цялата зима, пише "Лупа".

