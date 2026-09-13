Зъболекарят става лукс. Усмивката поскъпва
Евростат отчита финансови бариери и липса на кабинети, докато разходите за лечение растат с години
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Евростат отчита финансови бариери и липса на кабинети, докато разходите за лечение растат с години
България плаща най-малко в ЕС, а доплащанията от гражданите растат до опасни нива
Оформя се силно политическо напрежение
Код ще "свързва" взимащия лекарствата с данните за болния С пръстов отпечатък ще купуваме в аптеките и хапчета за родители и баби. Новите правила тря...
София. Здравната каса готви по-щедри бюджети за болниците през септември в сравнение с август, заявиха от фонда. През този месец лимитите на клиникит...
Смолян. Болницата в Девин ще отвори отново врати най-рано през март. Дотогава трябва да бъдат сключени новите договори между лекарите и Здравната каса...
София. Националната здравноосигурителна каса ще представи резултатите от масовите проверки на болници и извънболнични заведения. В края на ноември зд...
Или още пари, или излизаме на улицата, казва д-р Цветан Райчинов
София. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отказа да приеме като дарение принтери, купени от Федерация "Български пациентски форум", предаде...
Според КЗК методиката на НЗОК за реимбурсиране на медицински изделия е вредна и за болните, и за пазара