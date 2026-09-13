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Здравната каса отказа дарение

Здравната каса отказа дарение

София. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отказа да приеме като дарение принтери, купени от Федерация "Български пациентски форум", предаде...

27 септември | 15:03
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