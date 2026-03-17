Калин Стоянов даде "Оскар" на Дечев. Ето за какво

Бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов отправи унищожителна критика към служебния ръководител на силовото ведомство - Емил Дечев. В публикация на своята страница в социалните мрежи Стоянов заяви, че Дечев направо заслужава "Оскар". "Вчера имахме възможността да се насладим на актьорското майсторство на един тотално объркан човек, който за съжаление в момента заема поста служебен министър на вътрешните работи. Назначен на този ключов пост с основната задача да потули зловещия случай със шест трупа (Петрохан-Околчица), в който пряко са замесени представители на ПП-ДБ, и второ да организира избори с „нашето МВР“.

Същият този Дечев, който само за един ден отстрани 19 директори на областни дирекции на МВР, тържествено заяви, че и аз съм бил правил подобни смени. Затова ще му обясня отново, за пореден път, следното:

1. За разлика от него, аз заех поста министър на вътрешните работи след 23 години служба в системата. Това ми даде възможност да познавам както хората, които освобождавах, така и тези, които назначавах на тяхно място.

2. В продължение на три месеца работих с тези хора и постепенно извърших необходимите промени.

3. Аз подбирах екипа си като министър в рамките на редовно правителство, а не на служебен кабинет.

След като безпрецедентно освободи 25 от 28 областни директори, трима директори на главни дирекции и редица други ръководни служители, някой явно му е подсказал да обяснява, че отстраняванията се извършвали „след обсъждане“. Реалността обаче е очевидна за всички - това е политическа чистка.

Той твърди още, че е отстранил директора на ГДНП, който според него нямал нищо общо с разследването Петрохан-Околчица, тъй като „не бил ходил на огледи, не бил събирал гилзи и веществени доказателства, не бил назначавал експертизи (съдебно-медицински и балистични), не бил разпитвал свидетели“. Това е така, но Дечев спести да каже, че директора на ГДНП е ръководител на служителите извършващи изброените от него процесуални действия.

Най-смешното обаче беше твърдението на Дечев, че „нищо не знаел“ за случая Петрохан-Околчица. Представяте ли си, министърът на вътрешните работи да не знае нищо за случая, който разтърси цяла България. Според него депутатите знаели повече, защото прокурорът им бил предоставил материали в Народното събрание.

Дечев, сериозно ли?

Ами тогава се обади на твоя гуру Мирчев или на Наско Атанасов, може пък те да ти преразкажат нещо от тези материали. Срамна работа. Оказа се още, че за първи път чувал и за пожара в хижа Петрохан и дори поиска от водещата да му каже ориентировъчна дата, за да „провери случая“. Този човек заслужава „Оскар“ за най-добра роля в категорията „ни чул, ни видял“. А между другото, нека някой от неговия „професионален“ екип да му обясни, че в гр. Приморско има Районно управление, а не Участък. Разликата е приблизително колкото разстоянието от Приморско до Петрохан", гласи публикацията на Стоянов във Фейсбук.

