Калин Стоянов даде "Оскар" на Дечев. Ето за какво
"Този човек заслужава статуетка за най-добра роля в категорията „ни чул, ни видял“, смята депутатът
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"Този човек заслужава статуетка за най-добра роля в категорията „ни чул, ни видял“, смята депутатът
Какви назначения искал да прави Кирил Петков
Самият президент потвърди новината
Убеден съм, че на следващите избори, ще имаме над 400 000 избиратели, каза депутатът от ДПС-Ново начало
МВР няма нищо общо в обвиненията за провокация
Какво обясни министърът в оставка
Какво лично му е казал лидерът на ПП
Стоянов увери, че няма засилен миграционен натиск
Според него трябва да се мисли и за стимули за хората все по-малко да използват дърва за отопление
Явор Божанков от БСП обаче смята, че човекът е „прострелял жестоко Радев”
Повод за коментара е декларацията на депутата, че Радев е разочарование
Бориславова каза днес, че американският втечнен газ ще е в пъти по-евтин от руския
На срещата бе обсъдена средата за сигурност в общината
Президентът Румен Радев и служителите, с които е бил в контакт, преминават в самоизолация
Дадоха първия полуфинал за Купата на Ивайло Стоянов
Владо Стоянов подписва нов договор
Лидерът на АБВ загърби БСП за общ президент Лидерът на АБВ Георги Първанов обяви намеренията си за участие в предстоящите президентски избори и дори...
Двама президенти - Петър Соянов и Геоги Първанов ще се включат в дебата за неоосманизма в съвременна Турция. Дискусията е в центъра на конференция, ор...
Пловдив. Студенти напълниха голямата аула на Пловдивския университет за лекция на Чавдар Стоянов. Той е преподавател по право и главен асистент в кате...