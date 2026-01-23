Топ ясновидка разказа за двама премиери. Прогнозата за изборите

Колко пъти ще ходим на избори тази година? Отговор на горещия политически въпрос даде пред "Стандарт" голямата ясновидка Станка Ангелова. Тя разкри, че политиците често я търсят.

"И те са хора като всички останали. И политици, и адвокати, и прокурори, и полицаи – всички ползват услугите на хора, които могат да надникнат в бъдещето. Никога не съм си позволявала да коментирам кой е бил при мен, но много от премиерите на България са търсили моите съвети, както и водачи на партии", каза Ангелова.

Ще кажа само, че част от тях са идвали, за да питат за децата си, двама от уважаваните ни премиери са ме молели да им премахна енергийни вмешателства, които са засягали здравето и кариерата им. Имаше един политик, за който, когато написах, че както ще спечели, така и ще излезе от политическата арена – доста време пращаше хора да ме плашат. Преди избори политиците се интересуват силно ще спечелят ли изборите, какво да направят, за да дойдат на власт, но лошото е, че когато успеят забравят, че представляват своите избиратели. Сигурно ще се изненадате, но полицаите, адвокатите и лекарите са сред най-вярващите хора, продължи ясновидката.

До края на годината ще ходим няколко пъти на избори, прогнозира Станка Ангелова. Въпреки че Румен Радев влиза в политиката, няма през пролетта да се създаде правителство. Ще има нови избори. Нашите партии искат да управляват сами, а това няма как да стане. Политиците трябва да се научат да работят заедно, да забравят езика на омразата и да „изчегъртват“, а да работят за хората и за България. Едва след президентските избори, ще се спре каскадата от избори и ще има правителство, каза още ясновидката.

