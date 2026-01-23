Станка Ангелова пред СТАНДАРТ: Никой не може да избяга от съдбата си

Много от премиерите на България са търсили моите съвети, водачи на партии - също, казва голямата ясновидка Станка Ангелова

Над половин век Станка Ангелова е сред най-успешните български ясновидки. Благодарение на своята невероятна пророческа дарба тя предсказва съдбините на хора, предрича събития и катаклизми. И при тоталитаризма, и сега, до нея постоянно се допитват политици, лекари, съдии, бизнесмени, знаменитости, мъже и жени от всякаква възраст и религия, защото прогнозите й винаги се сбъдват. „Чудотворката от Златица“, както я наричат, е автор на популярната книга „Съдбата – карма или магия“ и никога не връща човек, потърсил я да разплете сложната плетеницата от страдания и болежки.

Денонощно й се обаждат от страната и чужбина за съвет и за да узнаят бъдещето си, да се прочистят от негативни вмешателства, да премахнат родова прокоба. Правим го и ние в началото на 2026 г., водени от пожеланието „Нова година-нов късмет“.

- Г-жо Ангелова, казвате, че човек се ражда с ясновидската дарба. Кога и как разбрахте, че я притежавате?

- От невръстна предупреждавах за неща, които ще се случат – класната, директорът на училището, роднини и съседи. Околните забелязаха, че каквото съм казвала, се случва. От уста на уста мълвата за мен тръгна сред хората. Гадателските ми способности са дадени от Бога. Не аз правя чудо, а силата извън мен. Човек не може да се прави на Господ – това е светотатство. Около нас има универсално информационно поле, пространството е пълно с енергия, която носи информация, в която се съдържа минало, настояще и бъдеще. Мозъкът изпраща предупредителни сигнали, затова трябва да чуваме вътрешния си глас. Хора с по-силна интуиция улавят тези сигнали и това състояние наричаме шесто чувство, предчувствие, ясновидство, интуиция.

Не съм искала да гадая – това е съдбата ми. Винаги съм имала друга професия, но ежедневно се потапям в страданията и проблемите на хората. Знам, че като малка ме е ухапала змия в Румъния и са ме върнали към живота с билки и баене. Забелязвах, че моите думи и пророчества имат смисъл и помагат на хората. Всяко нещо, което казвах, се случваше, но през 70-те и 80-те години на миналия век бе опасно да ясновидстваш. Без да искам се изпусках да кажа какво ще стане. В началото избягвах да го правя, но нямаше как да не помагам на мнозина да се отърсят от своята болка, да открият любовта, щастието, благоденствието и разбирателството.

- Споделяте, че човек не ходи при ясновидец от хубаво. Какви хора и за какво Ви търсят?

- Идват различни хора – млади, стари, на средна възраст. За най-различни неща ме търсят: при злополуки, кражби, болести, нещастия, разводи, за бизнес дела, за всякакви битови и житейски проблеми - скарали се и не могат да се погаждат, за семейни и сантиментални въпроси.

В момента по-възрастните питат за деца и внуци, безпокоят се, когато не им върви в живота – дали е отредено от съдбата или има намеса. Когато е намеса, предупреждавам към кого да се обърнат, за да се реши проблемът. Младите се вълнуват дали ще завършат образованието си, ще намерят ли работа, ще създадат ли семейство. Идват хора по здравословни причини и ги насочвам към медици. Ако не ми се дава отговор и няма информация, казвам им го, защото не всяко нещо може да се каже директно, особено когато става дума за неприятна вест. Ясновидството не е извънземна сила, съобщавам информацията, която ми се дава.

- Как им помагате? Кой е случаят, който най-ярко се е запечатал във Вас?

- Понякога си мисля, че няма какво да ме изненада – хиляди човешки съдби са минали в тези над 50 години. Много са и нямам някой по-специален случай. Най-много се радвам, когато успявам да помогна – няма значение дали е лек или тежък случай. Наскоро дойде баба, разтревожена, че 7 години внучка й забременява, но губи бебето в първите месеци. Внучката бе на 36 години и се беше отчаяла. В началото не искаше да дойде и мълчеше. Успях да я предразположа и да й покажа, че не всичко е загубено. Жената каза: „Не искам още едно разочарование. Болката ми е голяма.“ Виждах, че е минала през трудности, но хубавото бе, че човекът до нея я подкрепяше. Казах й, че Господ е на нейна страна и ще има дете, но трябва извърши ритуал в църква. Впечатли ме причината за нейния проблем. Когато е била на 12 години, майка й я завела на църква. Момиченцето харесало икона и я взело. Видях го и я попитах: “Какво си взела от църква, без да кажеш на никого? Отначало тя отрече и каза: „Нищо, няма такова нещо.“ Попитах я: “Помисли си, то е в твоите вещи.“ Тогава тя се сети за иконата. “Когато я взех, бях малка.“ Накарах я да върне иконата в църквата и да занесе подарък, да се помоли за прошка, че не я е открадната нарочно, а е детска постъпка. Направи го и съвсем скоро след това дойде с мъжа си да ми благодари и да ми съобщи, че чакат дете. Цитирам този случай, защото показва, че понякога хората грешим волно или неволно и това се отразява на съдбата ни. Някое действие може да ни вреди, но важно е да се отстрани проблемът. Когато намеря отговора и помогна, това ме прави щастлива. Между другото съм кръстница на повече от 15 деца, като някои вече са пораснали.

- Баба ви е Вашият духовен учител. Какво научихте от нея? Кои са другите Ви духовни учители?

- Когато гледам, винаги до мен имам икона, а в двора на дома ми съм изградила голям параклис. Духовното ми идва отгоре – вярата и Висшата сила е моят водач. Иначе по женска линия в моя род са се запазили знания от вековни народни практики. Моята баба Донна и прабаба Сабина са били известни знахарки от Северозападна България в миналия век. Наблюдавала съм баба, която като своята майка е помагала на хората, които са я търсили при проблеми.

- Съдбата на човек има връзка с преражданията. В сегашния си живот изкупваме ли грешки от предишните?

- Според закона за кармата душата плаща за направеното в миналото. Нещастията понякога са програмирани да се случат. Те са урок от миналото. Всичко, което преживяваме на този свят, не е случайно. Винаги съдбата ни има връзка с преражданията. Например скоро дойде жена – с добра кариера, добро имотно състояние, чийто мъж й изневеряваше с по-млада жена. Тя знаеше за това и не й беше приятно, но каза, че не може да го остави. Питаше се защо. Когато погледнах в миналото й, видях че в предходен живот той й е бил син и поради нейна вина се е удавил. Тя бе кармично свързана с него и вече имаше обяснение защо все му прощава всичко и има майчинско отношение към него.

- Натоварваме ли с грешките си живота на своите деца? Предава ли се кармата по наследство?

- Понякога да – при клетви, родово проклятие... Знаете, че това са клетви до девето коляно на рода. Много трудно се чисти, трябва търпение. Идват хора, които казват, че на никого нищо лошо не са направили, а животът им е пълен провал и само неприятности им се случват. Тогава търся причината назад в миналото им.

- Търсят ли ви политици и ако да – какво очакват от Вас?

- И те са хора като всички останали. И политици, и адвокати, и прокурори, и полицаи – всички ползват услугите на хора, които могат да надникнат в бъдещето. Никога не съм си позволявала да коментирам кой е бил при мен, но много от премиерите на България са търсили моите съвети, както и водачи на партии. Ще кажа само, че част от тях са идвали, за да питат за децата си, двама от уважаваните ни премиери са ме молели да им премахна енергийни вмешателства, които са засягали здравето и кариерата им. Имаше един политик, за който, когато написах, че както ще спечели, така и ще излезе от политическата арена – доста време пращаше хора да ме плашат. Преди избори политиците се интересуват силно ще спечелят ли изборите, какво да направят, за да дойдат на власт, но лошото е, че когато успеят забравят, че представляват своите избиратели. Сигурно ще се изненадате, но полицаите, адвокатите и лекарите са сред най-вярващите хора.

- Предстоят предсрочни избори. Какво бъдеще за България виждате до края на годината?

- До края на годината ще ходим няколко пъти на избори. Въпреки че Румен Радев влиза в политиката, няма през пролетта да се създаде правителство. Ще има нови избори. Нашите партии искат да управляват сами, а това няма как да стане. Политиците трябва да се научат да работят заедно, да забравят езика на омразата и да „изчегъртват“, а да работят за хората и за България. Едва след президентските избори, ще се спре каскадата от избори и ще има правителство.

- Има ли „опасни дати“ или периоди през годината, в които трябва да бъдем по-внимателни в решенията си?

- Винаги съм казвала, че нищо не е предопределено на 100%, а зависи от действията и свободната воля на хората. Човек може да кове съдбата си, като взема под внимание външните обстоятелства. Годината, която ни предстои е много динамична и експанзивна. Смелите и решителните действия и хора могат да се възползват от енергията на Огнения Кон. Има опасности от агресия и напрежение, но с добра воля тази тенденция може да се овладее.

- Как да се предпазим от манипулации и фалшиви духовни водачи в несигурни времена?

- Живеем в епоха на нови технологии, фалшиви новини и глобални генератори на съдържание. Нека не бъдем лековерни и да мислим, че изкуственият интелект е панацея и ще ни даде отговор какво да правим. Нека бъдем мислещи, човечни и по-добри, за да не страдаме ние и природата от неразумни действия. Лесно със социалните мрежи се въздейства на хората, но да не забравяме, че не с общи фрази и омраза, а стъпка по стъпка с конкретни действия се руши гнилото и се гради новото.

- Какъв е най-важният съвет, който звездите дават на българите точно сега?

- Да спрат да бъдат разединени, защото Парламентът показва какви са исканията и българите – подкрепят различни формации. Да не забравяме завета на хан Кубрат и какво пише над Народното събрание -„Съединението прави силата“. Всяка партия и политик искат мнозинство и да управляват сами. Това е невъзможно. Трябва да се учат на диалог и компромиси, да търсят консенсус. Хората да бъдат по-човечни. Ние сме гости на този свят, всичко материално е до време. Когато могат да помагат, да се борят в живота, защото животът е борба. Нека потискат злото в себе си и да си помагаме.

