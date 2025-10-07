Нова дигитална услуга за заплащане на местни данъци и такси през ОББ Мобайл

ОББ Мобайл добави нова функционалност сред богатото си меню от услуги. Мобилното приложение на ОББ вече позволява на индивидуалните клиентите на най-голямата банка по активи в страната да заплащат своите местни данъци и такси директно от телефона си. По този начин банката разширява спектъра от дигитални услуги, които улесняват управлението на личните финанси, като добавя и плащането на задължения без необходимост от физическо посещение на институции.

„Интегрирането на тази услуга в ОББ Мобайл е част от дългосрочната ни стратегия за развитие на интелигентно и достъпно дигитално банкиране. Целта ни е да осигурим на клиентите си не само модерна платформа за финансово управление, но и допълнителни полезни решения, които пестят време и енергия. Заплащането на местни данъци и такси е желана от клиентите услуга, която сме щастливи да им предоставим, като запазваме високите си стандарти за клиентско преживяване и сигурност“, обяви Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, данни и операции" на ОББ и иновационен лидер на KBC Group в България.

Чрез новата услуга клиентите могат да заплащат данък върху недвижими имоти, данък върху превозни средства, такса битови отпадъци и други. Достъпна е през категория „Допълнителни услуги“ на основния екран на мобилното банкиране. Потребителите могат да погасят едно или няколко задължения с едно плащане, да изберат дали да платят цялата сума накуп или на вноски, както и да платят за друг човек. ОББ Мобайл също предоставя платежен документ и осигурява достъп до историята на плащанията.

Процесът на плащане през ОББ Мобайл е изключително лесен и сигурен. Данните за дължимите суми се зареждат автоматично в приложението, когато клиентът плаща от свое име. Така той може да провери бързо дали имат текущи задължения. Самото плащане се извършва за секунди, като за целта е необходимо само да бъде избрана сметката, от която да бъде направен преводът.

На този етап услугата е достъпна за клиенти с данъци към 19 общини в страната: София, Пловдив, Русе, Бургас, Перник, Ловеч, Видин, Пазарджик, Приморско, Белоградчик, Бяла Слатина, Мездра, Момчилград, Берковица, Брезник, Търговище, Любимец, Царево и Велики Преслав. Постепенно ще се добавят още общини, за да обхванат все повече клиенти.

