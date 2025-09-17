Global Finance: Клиентите на УниКредит Булбанк използват най-доброто мобилно приложение

УниКредит Булбанк е отличена с наградата за „Най-добро мобилно приложение в България“ от престижното финансово издание Global Finance. Банката получи признание и в категорията „Най-добро онлайн продуктово предложение“, доказателство за ясния й фокус на върху развитие на дигиталните канали.

Приложението за мобилно банкиране е отличено за своята иновативност и удобство, а онлайн платформата на УниКредит Булбанк – за богатото си продуктово портфолио. През 2025 г. УниКредит Булбанк отбеляза значителен ръст в дигиталното си банкиране с над 800 000 активни потребители и 30% увеличение на мобилните транзакции. Най-впечатляващи са прогнозните резултати в областта на дигиталните продажби, като се очаква те да надминат 450 000, благодарение на успешното онлайн продуктово предложение.

„Всеки ден броят на клиентите, които използват Булбанк Мобайл, и операциите, които извършват, нарастват значително. Това се дължи на леснотата и удобството на приложението, както и на непрекъснатото му усъвършенстване въз основа на обратната връзка от потребителите. Това признание от Global Finance е поредното доказателство за лидерската ни позиция в дигиталната трансформация и иновациите в банковия сектор“, коментира Борислав Генов, Главен директор „Банкиране на дребно“.

С поредица от престижни отличия през 2025 г., УниКредит Булбанк затвърждава водещата си позиция в банковия сектор у нас. Те отразяват стратегическия фокус на банката върху дигитализацията, иновациите и устойчивото развитие. По-рано през годината, отново от Global Finance, УниКредит Булбанк беше определена за Най-добра банка в страната на база постигнати ръст на активите, обхватът на дейността, стратегическите партньорства, разработването на нови бизнеси и продуктовите иновации.

Всички награди на УниКредит Булбанк са публикувани в специалната секция на официалната интернет страница на банката: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/za-unicredit/nagradi/

