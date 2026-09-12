ОББ Мобайл е най-доброто банково приложение в България
ОББ с награда за най-добра иновативна дигитална банка за 2026 г. според Global Finance
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ОББ с награда за най-добра иновативна дигитална банка за 2026 г. според Global Finance
Потребителите имат пълен контрол над управлението на разходите си и могат да ги отложат напред във времето.
Почти половината потребителски кредити вече се отпускат с няколко клика
Банката бе отличена за „Най-добра мобилна апликация“ за Bulbank Mobile и „Най-добро онлайн продуктово предложение“
Освен големите петъчни отстъпки, потребителите могат да открият изгодни седмични предложения и да се включат в томбола с полезни уреди за дома
Гъвкавите дигитални решения като „Касичка“ в tbi bank app привличат все повече млади потребители и им изграждат спестовни навици
Изкуствен интелект обработва 12% от щетите по Каско+ на ДЗИ
Потребителите могат да заснемат нарушенията и да прикачат снимките като доказателства към жалбите си
Мобилното приложение на ЦКБ е с още по-добро ниво на сигурност и достъпност чрез използване на биометрични данни при онлайн пазаруване
Две четиригодишни кучета очакват своите осиновители
Над 100 души са получили съдействие
Банката има амбицията да създаде най-добрата спестовна сметка в България
Всеки потребител, който стартира приложението и добавя данни може да монетизира събраните точки
BILLA App грабна приза в категория „Приложения и програми за лоялност“
Кабинетът представи мобилно приложение за борба със заразата
Чрез приложението могат да се подават и сигнали до общинската администрация в Момчилград
То ще се ползва с помощта на платформите Android и iOS
Иновативната услуга на ОББ Интерлийз ЕАД и Евротръст Технолъджис АД въвежда нов начин за сключване на договори за лизинг на българския пазар – дистанц...
Приложението „Какво да правим при изгаряне?” е без аналог в България.
С няколко клика клиентите могат да проверяват сметките си и в УниКредит Булбанк, ДСК, Пощенска банка и Първа инвестиционна банка