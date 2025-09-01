УниКредит: Българите финансират с кредити най-вече ремонти и покупка на автомобил

Ремонтните дейности, кредитите за покупка на автомобил, различни медицински интервенции или необходимост от техника са сред основните причини за кандидатстване за финансиране, сочат данните на УниКредит Кънсюмър Файненсинг за полугодието.

Дружеството има водеща позиция в потребителското кредитиране в страната, която допълнително затвърди в постигнатия 10% ръст при паричните заеми, отчетен за периода. Ръстът е движен и от съчетаването на периода на летните отпуски, екзотичните екскурзии, както и ранното предплащане на пътувания за Коледните празници, както и подготовката за новата учебна година.

Средният размер на потребителския кредит продължава да расте като към края на юли е 21 174 лв. или с 12% повече спрямо същия период на предходната година. Интересен факт е, че почти 60% от клиентите предпочитат втората половина от месеца като дата за погасяване на задълженията.

Продължава тенденцията за все по-високо потребителско доверие към дигиталните канали за финансиране, показват още данните на УниКредит Кънсюмър Файненсинг. За първата половин година процентът на изцяло дигитално отпуснатите потребителски кредити от всички е 32%, което се равнява на увеличение с 16% спрямо същия период на миналата година, т.е. всеки 3-ти потребителски кредит вече е дигитален.

„Все повече клиенти избират предимствата на дигиталния процес за потребителски кредит - заради удобството на кандидатстване по всяко време и от всяко място, лесния процес с попълване на малко данни, подписването изцяло дигитално, без необходимост от посещение на филиал и бързината, с която се получава одобрената сума“, споделя Екатерина Панайотова, Изпълнителен директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг.

Едновременно с това, УниКредит Кънсюмър Файненсинг продължава да поставя фокус не само върху улесняването на процесите си, но и върху сигурността на услугите, които предлага, с цел максимална защита на клиентите. Дружеството съветва клиентите си да не се подвеждат по предложения, свързани с бърза печалба, чрез получаване на комисионна за теглене на кредит на тяхно име от една или няколко банки за кратък период.

За да улесни допълнително своите клиенти в периода до приемане на еврото, УниКредит Кънсюмър Файненсинг публикува на своя сайт специална секция „Важно за еврото“, в която потребителите могат да намерят ключова информация, новости и отговори на често задавани въпроси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com