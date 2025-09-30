Fibank с първи отчет по ESRS

Fibank направи поредна стъпка към изпълнението на цялостния си подход за интегриране на изискванията за устойчиво развитие в своята дейност. Банката публикува своя първи самостоятелен отчет за устойчивостта, който очертава стратегическите усилия на институцията в областта на екологичната, социалната и управленската устойчивост (ESG). Fibank е сред първите банки в страната, които публикуват отчет за 2024 г. в пълно съответствие с Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS), придружен с независима оценка на информацията от регистриран одитор по устойчивостта.

Устойчивостта е сред основните стълбове на бизнес стратегията на Първа инвестиционна банка редом с дигитализацията и стабилността, ето защо въпреки че първият отчетен период, за който ПИБ е задължена да изготвя отчет за устойчивост, е 2025 г., ръководството на Fibank взе решение да стартира процеса по-рано и да изготви първия си самостоятелен отчет още за 2024 г. Банката залага на високи стандарти за корпоративна етика, прозрачност и професионално поведение, като интегрира ESG фактори във вземането на бизнес решения.

Отчетът се базира на оценка на двойната същественост (double materiality assessment), проведена според изискванията на ESRS и насоките на Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG). Процесът включва подробен анализ на веригата за създаване на стойност и взаимодействията с ключови вътрешни и външни заинтересовани страни. Резултатът е идентифициране на съществените теми за устойчиво развитие, върху които банката ще се фокусира и в бъдеще.

В частта за екологична отговорност, Fibank извърши пълна инвентаризация на парниковите газове по методологията на PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), включително финансираните емисии (непреки емисии от Обхват 3), произтичащи от кредитната и инвестиционната дейност на Банката. Това е ключов показател за въглеродния отпечатък на кредитния портфейл и основа за бъдещи цели за декарбонизация и устойчиво финансиране.

Банката подкрепя прехода към нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г. и като част от своя дългогодишен ангажимент, Fibank вече има разработени и специални „зелени“ кредитни продукти: „Зелен транспорт“, „Зелена енергия – свободен пазар“, „Зелена енергия – собствено потребление“, както и кредити за енергийна ефективност и електромобили.

Освен екологичните показатели, отчетът представя и резултатите от социалните инициативи на Банката, както и прилаганите добри практики за корпоративно управление. Пълният отчет за устойчивостта на Fibank за 2024 г. е достъпен на официалния сайт на Банката.

