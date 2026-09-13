Всичко за Плащания С Карти

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18% ръст на плащанията с карти

18% ръст на плащанията с карти

Българите все по-често пазаруват с банкови карти в магазините, показват данни на "Борика". Годишният ръст, който отчитат от компанията, е в размер на...

28 декември | 6:30
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