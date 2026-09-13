НАП с важно съобщение! Проблем с банковите карти
Обновява се една от основните информационни системи
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Обновява се една от основните информационни системи
Пълният график на трезорите
Българите все по-често пазаруват с банкови карти в магазините, показват данни на "Борика". Годишният ръст, който отчитат от компанията, е в размер на...