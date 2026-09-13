Затягат правилата за потребителските кредити, поставиха важни условия
На работна среща бяха обсъдени по-високи изисквания към кредиторите, санкции при системни нарушения и защита срещу некоректни практики
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На работна среща бяха обсъдени по-високи изисквания към кредиторите, санкции при системни нарушения и защита срещу некоректни практики
Почти половината потребителски кредити вече се отпускат с няколко клика
Лихвите ще бъдат стабилни, уверяват експертите
Хората на Костадин Костадинов със специален законопроект
София. Fibank (Първа инвестиционна банка) вече предлага и нов потребителски кредит „Право на избор", при който клиентите сами определят условията. Пр...
Промените в закона за потребителския кредит бяха приети на второ четене в парламента. Гласуваните текстове премахват таксата за предсрочно погасяване...
София. Лихвите по левовите потребителски кредити през септември нарастват с 0,16 процентни пункта до средно ниво от 11,81%, сочат данните на БНБ. Осно...
Хората търсят кредити до 1000 лв. за най-неотложни разходи