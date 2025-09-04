Голяма промяна с потребителските кредити. Изненада от "Възраждане"

Да се намали годишният процент на разходите – ГПР, който може да бъде начислен на потребителски кредит, предвиждат промени в Закона за потребителския кредит, внесени в парламента. Предложението е ГПР да се намали от пет на четири пъти размера на законната лихва по просрочени задължения.

Според вносителите от „Възраждане” България има един от най-високите тавани на годишен процент на разходите по потребителски кредити. Страните с най-нисък таван са Полша, Франция, Финландия, Испания, Италия и Германия – между 10 и 25 на сто, посочват депутатите. Според тях при таван от 60% България значително изостава от останалите членки на ЕС.

Данните показват, че държавите с по-нисък таван на ГПЛ осигуряват по-добра защита на потребителите и имат по-ниски нива на свръхзадлъжнялост. Според Евростат около 30 на сто от населението изпитва затруднения да покрива текущите си разходи, 43% са в риск от бедност, а всяко пето от домакинството има задължения, надвишаващи месечните му доходи, твърдят от „Възраждане”.Друга промяна в закона предвижда да се задължат фирмите, отпускащи кредити, да предоставят в Комисията за защита на потребителите всички договори, който предлагат на клиентите си. КЗП пък трябва да се произнесе в 14-дневен срок с мотивирано решение дали одобрява или отказва. По този начин ще се гарантира, че всяко новоучредено дружество за кредитиране ще предлага договори, предварително съгласувани с КЗП и ще се избегнат неравноправните клаузи в тях, пише в мотивите към промените.

Такива са:

- множество условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да не възникне плащане на неустойки.

- задължение за редовно предоставяне на различни удостоверения, като например за настоящ адрес или липса на задължения, ако това не стане в срок се начислява такса

- разходи, дължими от кредитополучателя за действия при събиране на задълженията

- задължение за плащане на възнаграждение за пакет допълнителни услуги, които са част от договора, без възможност длъжникът да откаже.



