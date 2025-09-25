Костадинов атакува в Съда на ЕС влизането в еврозоната

Партия "Възраждане" е внесла в Съда на Европейския съюз в Люксембург

иск срещу присъединяването на България към еврозоната.

Междувременно от формацията подготвят нов протест с искане за оставка на правителството, съобщи в Силистра лидерът Костадин Костадинов по време на среща с обществеността на града.

Исковата молба, подадена в Съда на ЕС, оспорва законността на решението за присъединяване на България към еврозоната.

Според "Възраждане"

страната ни не отговаря на критериите, а действията на управляващите са в нарушение на европейските договори,

каза Костадинов.

Паралелно с това "Възраждане" организира протест тази събота, чиято основна цел е сваляне на правителството.

Според Костадинов има конфликт между Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Нови избори са възможни ако не до края на годината, то в началото на следващата", каза още лидерът на "Възраждане".

Той подчерта, че високата избирателна активност е ключова, за да не позволи на корпоративния и купения вот да определят бъдещето на страната.

