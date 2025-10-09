Нов кошмар на "Тракия". Голям ремонт

От днес започва ремонт на 10 км участък на АМ "Тракия" в района на Стара Загора.

Строително-монтажните работи ще са в участъка между 208-и и 218-и км в платното за Бургас.

Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока морето и една лента в посока към столицата.Обходният маршрут за шофьорите е през първокласните пътища Стара Загора – Казанлък и Казанлък – Бургас.

Ремонтът на 10-километровото трасе трябва да приключи до края на месеца.

Ремонти по магистрала "Тракия" има още в областите София, Пазарджик и Сливен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com