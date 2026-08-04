Една зодия сияе от щастие, друга се бори за любовта, Близнаците с тайнствен стар познат

Август започва с мощна астрологична енергия, която носи големи обрати, съдбовни срещи и неочаквани новини. За някои това ще бъде денят, в който късметът най-после ще почука на вратата им. Други ще трябва да защитят любовта си, а трети ще направят важна крачка към успеха. Вижте какво са ви подготвили звездите днес.

♈ Овен

Денят ви зарежда с енергия и увереност. Ако отдавна обмисляте нов проект или промяна в работата, сега е моментът да действате. В любовта не чакайте другият да направи първата крачка – инициативата ще бъде възнаградена.

♉ Телец

Парите идват към вас. Възможна е добра новина, премия, предложение за допълнителен доход или успешна сделка. В личния живот бъдете по-търпеливи – любим човек има нужда от подкрепата ви.

♊ Близнаци

Едно телефонно обаждане или съобщение ще промени плановете ви. Стар познат може да се появи отново в живота ви. Не отказвайте покана за среща – тя може да се окаже съдбоносна.

♋ Рак

Днес ще осъзнаете, че сте били по-силни, отколкото сте предполагали. Очаква ви емоционален разговор, който ще сложи край на старо напрежение. Вечерта носи уют и добри новини от семейството.

♌ Лъв

Няма да можете да си намерите място от щастие!

Вие сте големите любимци на звездите днес. Очаква ви признание, добра новина, успех в работата или любовно признание, което ще ви накара да се усмихвате през целия ден. Самотните Лъвове могат да срещнат човек, който ще промени живота им.

♍ Дева

Работата ще върви отлично, но не се претоварвайте с чужди проблеми. Денят е подходящ за подреждане на финанси и важни документи. В любовта покажете повече нежност.

♎ Везни

Предстои ви избор, който отлагате от дълго време. Не позволявайте на чуждо мнение да ви влияе. Възможно е приятна изненада от човек, когото не сте виждали отдавна.

♏ Скорпион

Любовта ви влиза в решаваща битка.

Днес ще трябва да се борите за човека до себе си. Не допускайте недоразумения или ревност да разрушат това, което сте градили дълго. Искрен разговор може да спаси връзката ви.

♐ Стрелец

Очаква ви покана за пътуване, интересно събитие или ново запознанство. Денят е изпълнен с движение и приятни изненади. Усмихвайте се повече – късметът е на ваша страна.

♑ Козирог

Не всичко ще се случи толкова бързо, колкото ви се иска. Бъдете търпеливи и не влизайте в излишни конфликти. Финансов въпрос постепенно започва да се разрешава.

♒ Водолей

Вашите идеи ще впечатлят важен човек. Възможно е предложение, което ще отвори нова врата пред вас. Любовта също ви поднася приятна изненада.

♓ Риби

Интуицията ви днес е изключително силна. Доверете ѝ се. Възможна е романтична среща или неочакван жест от любим човек, който ще ви върне усмивката.