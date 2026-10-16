Увийте 5 евро в бяла салфетка. Необичаен ритуал обещава пари и късмет
Старо поверие свързва обикновена банкнота с финансовото благополучие и новото начало
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Старо поверие свързва обикновена банкнота с финансовото благополучие и новото начало
Простият трик пази кухненския под от вода, петна и хлъзгави локви, без да изисква специални средства
Благоевград. Полицейски служители на РУП – Сандански спипаха дрога, скрита в салфетка. Униформените спират за проверка на пътя между селата Струма и...