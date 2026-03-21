ПИК разкри предизборна схема. Къде изловиха Демерджиев

Едно тайно нощно посещение в МВР е на път да взриви изборите още на старта на кампанията.

За първи път кандидат-депутат си позволява по нощите да влиза в сграда на МВР и да провежда срещи там, пише Епицентър.

Това се случи снощи с кандидат-депутата на "Прогресивна България" Иван Демерджиев, бивш служебен вътрешен министър на Румен Радев, който след участието си в предаването "Панорама" по БНТ пристигна с личния си автомобил в управлението на Главна дирекция "Национална полиция".

Там е засечен от тв екип на ПИК.

От разпространените кадри се вижда, че на входа, където пише, че се влиза само с пропуск, бариерата се вдига пред автомобила на Демерджиев и той е пуснат вежливо от служителите на реда, макар към този момент да е обикновен гражданин и да няма никакви правомощия да влиза в сградата извън работно време.

Източници на ПИК разкриват, че вътре Демерджиев е провел среща с ръководители в МВР и е раздавал заповеди кои хора да бъдат мачкани и ударени предизборно.

Демерджиев е прекарал близо час в ГДНП.

На излизане автомобилът му е бил посрещнат от екипа на ПИК, пред който Демерджиев не посмял да спре и да отговори на въпросите какво търси посред нощ в сградата на ГДНП. След като видял журналистите, кандидат-депутатът натиснал педала на газта и избягал, пише ПИК.

Появата на Демерджиев по това време на денонощието в ГДНП затвърждава съмненията, че МВР е взето на ръчно командване от хората на Радев, а именно през Демерджиев се спускат нарежданията какво да се случва надолу по веригата, разкриват източниците на ПИК.

Скандалното нощно предизборно посещение на Демерджиев в ГДНП поставя под въпрос честността на изборите и неминуемо трябва да доведе до оставката на служебния вътрешен министър Емил Дечев, пише ПИК.

