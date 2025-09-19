Митов съкруши опозицията. Истината за МВР

Когато кажем, че България е външна граница на Европейския съюз към Турция, обикновено си представяме оградата и сухоземната част. Трябва да си припомняме, че имаме и морска граница и че тя трябва да се пази толкова адекватно, колкото и сухоземната

Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на брифинг пред медиите, който е в Созопол. Главна дирекция „Гранична полиция“ ще проведе учение „Синя граница“ за противодействие на трансграничната престъпност по море.



Днешното учение е за координация и демонстрация на способностите, притежавани от граничните полицаи. Тези учения са полезни в посока на спиране на кораби с наркотици, допълни министърът. По думите му е необходимо политическото ръководство да демонстрира подкрепата си за работата на "Гранична полиция". Митов даде отлична оценка на работата на полицаите. Той добави също, че без добра координация със съседите няма как да се постига този добър контрол на границите.



Министър Митов поднесе съболезнования на починалия вчера полицай по време на протеста пред Народното събрание сутринта. Митов посочи, че полицаите няма как да не бъдат преуморени. Полицията е натоварена, работи се усилено по всички фронтове и няма как някои от тях да не се чувстват преуморени. Въпреки това не съм чувал някой да се оплаква или да мрънка, заяви министърът.



На журналистически въпрос защо се е превърнал в най-атакувания министър, Митов посочи, че тази опозиция винаги подозира МВР за всички проблеми и тъй като не е успяла да овладее министерството, се опитват да го атакуват. За съжаление голяма част от опозицията разчита на дезинформация, която пуска сама и за която после набеждава МВР. Така дестабилизира доверието в институциите, допълни Митов.

