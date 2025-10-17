Митов с първи думи след оставката на полицейския шеф в Пазарджик

Вътрешният министър Даниел Митов с коментар след новината за оставката на директора на ОД на МВР-Пазарджик старши комисар Даниел Бараков.

"Да се назначи проверка. Това сме го направили! Заради това съм назначил и проверка, за да се види дали са си свършили работата в Пазарджик и заради това отстраних и директора", каза Митов.

Силовият министър коментира и решението на ГЕРБ да започне срещи за стабилно мнозинство.

"Не мога да кажа дали ще има смяна на министри, в премиера е химикалката по въпроса за смяната и преговорите. Тепърва предстоят преговори, както казаха Борисов и Желязков, трябва да се работи за създаване на стабилно мнозинство. Как ще бъде направено, това е в ръцете на премиера и в предстоящите преговори.

Не мога да направя други коментари преди да са направени преговорите, а след тях премиерът ще излезе и ще каже какви са резултатите", поясни Митов.

