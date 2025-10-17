Полицейският шеф в Пазарджик подаде оставка

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик старши комисар Даниел Бараков е подал оставка. Назначена е проверка. Това стана ясно по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София в петък.

"Днес щях да поискам оставката на Митов, но му спаси кожата това, че директорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка", заяви лидерът на партията Бойко Борисов.

По-късно информацията потвърди и вътрешният министър Даниел Митов.

