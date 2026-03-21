Нов скандал около Петрохан. Най-важният сигнал срещу Калушев е потънал

Скандално разкритие за трагедията "Петрохан", която отне 6 човешки живота, единият от които на дете, направи бившият МВР-шеф Даниел Митов. Най-важният сигнал срещу скандалния лама Калушев е потънал. Не е ясно какво е станало с него.

В предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз Митов беше помолен да коментира и разследването по случая „Петрохан“. „Не мисля, че ако бяхме тръгнали от самото начало да говорим с главния секретар Мирослав Рашков, конспиративните теории щяха да са по-различни или нямаше да ги има. Напротив. Щяхме да дадем повод да ни кажат, че политизираме случая или предрешаваме изхода от разследването“, обясни той.

Според него редно е било да излязат всички експертизи и тогава да започне да се говори и да бъдат информирани медиите.

Митов обясни, че е поискал да се направи проверка какво се е случило със сигналите в ГДБОП срещу Ивайло Калушев.

„2022 г. в ГДБОП едно от децата, които са били в „Петрохан“, което е подало сигнал срещу Ивайло Калушев, по неговият сигнал са започнали да работят в ГДБОП, но в един момент този сигнал потъва и не е довършена работата. Т.е. прехвърля се в прокуратурата и оттам насетне нямаме движение по сигнала“, разкри Митов. От изнесената досега в медиите информация явно става въпрос за сигнала, който жертвата на сектата Валери Андреев подава. Заради това собствената му майка го нарече "моралният убиец" на групата на Калушев, с което си навлече гнева на цяла България.

„Смея да твърдя, че там трябва да се види и по каква линия не е задълбало. Нямахме време като правителство да задълбаем в това отношение. То е изтекла и давността. В момента дори не може да се търси дисциплинарна отговорност от въпросните служители“, добави бившият вътрешен министър.

Той изтъкна, че когато управляват, ПП-ДБ създават около себе си мрежа от активистки НПО организации, които имплантират в тъканта на държавата. Делегират им функции на държавата в областта на опазването на околната среда, образованието, културата, правосъдието и др.

„Създават и система за взаимно пазене. Това писмо на Антикорупционния фонд, което плаши МВР, това е предупреждение, че ще тръгне скандал. И това естествено може да дръпне назад усилията на разследващите“, подчерта Митов.

По отношение на съвместни учения на МВР с организацията на Калушев той припомни, че единственото писмо, потвърждаващо, че е имало такива, е от 2023 г. - по времето на министър Демерджиев.

„Създават се условия въпросната организация да започне да прави каквото си иска. Това, че издънката се е случила с тази организация, не означава, че не може да се случи и с други“, предупреди той.

„Вече имах възможност от трибуната на Народното събрание като министър да нарека Теодора Георгиева поредното съдрано знаме за борба срещу корупцията на ПП-ДБ, и то така се оказа. Оценката за нея е дадена от европейската прокуратура вече. Тя е отстранена като европейски прокурор. Самата Кьовеши каза, че става въпрос за три значими нарушения“, заяви още Митов.

"Темата за реформа в правосъдието е прекалено сложна, за да трябва да се превръща в обект на площадни крясъци и реформи, свързани с тия площадни крясъци", добави той.

