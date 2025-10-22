Митов с подробности за пребития прокурор

"Работи се по всички версии". Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по повод разследването на нападението срещу бившия заместник градски прокурор на София Иво Илиев. Той беше категоричен, че следствието тече, но отказа да даде повече подробности, като подчерта, че единствено прокуратурата може да разреши разпространяването на детайли по досъдебното производство.

Попитан дали има водеща версия по случая, Митов беше лаконичен. "Всичко, което е трябвало да се каже, е казано вчера", отговори той.

"Оттук нататък, вече в рамките на досъдебното производство, само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли по въпроса", коментира Митов.

"Следствието тече и всички следствени действия, които трябва да бъдат извършени, се извършват. Работи се по всички версии", допълни вътрешният министър.

Митов засегна и темата за нелегалната миграция, като повтори своята теза, че неправителствени организации "стават неволни съучастници в трафика на хора". Според него миграцията трябва да бъде законна и да се осъществява през установените за това канали.

На въпрос какви са приоритетите на правителството, министърът отговори кратко: "Най-важното нещо за нас в момента е България да влезе в Еврозоната и, разбира се, да пристигнат в България всички пари по Плана за възстановяване и устойчивост".

