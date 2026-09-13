Всичко за Роман Василев

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Доктора на Темида я напусна

Доктора на Темида я напусна

Колегите му го наричат Доктора. Прякорът на Роман Василев е свързан с неговата детска мечта мечта - да лекува и помага на хората. "Въпреки че не се з...

12 юни | 22:10
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