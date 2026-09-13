Чадър над прокурорския син! Къде е течът на информация
Може да се стигне до наказания в МВР
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Може да се стигне до наказания в МВР
Бивш прокурор критикува ДАНС и прокуратурата за мълчанието
Поводът е отстраняването на българския европрокурор
Роман Василев стана популярен с острите си реплики при ареста на бившия военен министър Николай Цонев при ареста на последния преди години...
Колегите му го наричат Доктора. Прякорът на Роман Василев е свързан с неговата детска мечта мечта - да лекува и помага на хората. "Въпреки че не се з...
Обвинителят не каза защо си тръгва, ще ползва отпуски до 5 август Прочулият се с крилатата фраза за "абсолютния престъпник" доскорошен зам. градски п...
Обвинителят не каза защо си тръгва, ще ползва отпуски до 5 август Прочулият се с крилатата фраза за "абсолютния престъпник" доскорошен зам. градски п...
София. Зам. градският прокурор Роман Василев отива в спецпрокуратурата. Заповедта за командировката, която влиза в сила от понеделник, е издал в петък...
Платформата campus.egov.bg събира на едно място наличните електронни услуги за студенти и обединява академични интернет пространства
Милано. Наставникът на "Милан" Масимилиано Алегри ще напусне клуба след края на сезона и ще поеме "Рома", това заяви президентът на "росонерите" Силви...
Мобилни пунктове в неделя в Бургас, Варна, Пловдив и София
София. заместник-градският прокурор на София Роман Василев ще замести освободения от длъжността градски прокурор Николай Кокинов, докато бъде избран и...
София. Електронни досиета на големите инфраструктурни обекти ще ни позволят да следим онлайн изграждането на магистрали и пречиствателни станции, какт...
София. "Това е преди всичко образователна кампания, която трябва да ни направи по-отговорни". Това заяви министърът за развитие на електронно правител...
София. В събота, 27 април, софиянци ще могат да предадат за рециклиране излезли от употреба електрически уреди на временен пункт на площад "Св. Алекса...
Работа на парче спъва над 10 години проекта, казва министърът за електронното правителство
Зам. градският прокурор Роман Василев мечтаел да стане доктор
София. Заместник градският прокурор Роман Василев е депозирал оставката си тази сутрин, но тя не е била приета от главния прокурор Сотир Цацаров. Тов...
София. „Роман Василев ме е подвел при искането за използване на СРС", обяви днес главният прокурор Сотир Цацаров. Става въпрос за искане за прилага...