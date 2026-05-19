Евтим Милошев повежда голямата организация за Евровизия в България

Министърът на културата Евтим Милошев обяви, че още тази седмица започва създаването на организацията за домакинството на Евровизия 2027 в България. По думите му конкурсът е национално събитие, което не е по силите само на обществения оператор и трябва да бъде координирано на ниво Министерски съвет.

Подготовката вече е обсъдена с премиера, а решението за формата на управление - щаб или друг тип структура - предстои да бъде взето от кабинета. Милошев подчерта, че след победата на Дара България е получила огромна възможност, която „няма да пропусне“.

Големият залог след победата на Дара

„Голямата победа беше за таланта на Дара, големият залог обаче е домакинството следващата година и ние го получихме. Това е възможност, която нашата страна няма да пропусне“, заяви Милошев пред Нова телевизия.

Министърът обясни, че подготовката включва избор на място, организация на песенния конкурс, телевизионна реализация, логистика, финансиране, ред и сигурност, маркетинг, реклама и туристическа инфраструктура. Според него това е мащабен процес, който изисква обединяване на много институции и партньори. „Това не е по силите само на обществения оператор. Това е национално събитие“, каза Милошев и благодари и на търговските телевизии за подкрепата.

„Още в неделя говорихме с премиера и обсъждахме подготовката за "Евровизия" 2027 в България“, заяви министърът.

По думите му Министерският съвет трябва още тази седмица да определи как точно ще бъде организирана координацията около домакинството. Форматът може да бъде щаб или друг тип структура, която да събере на едно място всички дейности по подготовката. „Това ще го решим в Министерския съвет още тази седмица. Ще бъде някаква форма, която да обединява всички необходими дейности около това домакинство“, допълни Милошев.

Той подчерта, че Евровизия не е само песенен конкурс, а огромна организационна операция, в която влизат сцена, телевизионно излъчване, транспорт, сигурност, настаняване, реклама и международна комуникация. „Този процес включва избора на място, организацията на самия песенен конкурс, телевизионната реализация, логистиката, финансирането, сигурността, маркетинга и рекламата - много, много аспекти“, заяви министърът.

София е фаворит, но други също искат конкурса

Министърът определи като много добър знак факта, че освен София и други големи градове вече са заявили желание да приемат Евровизия. Сред тях са Бургас, Пловдив и Варна. „Освен столицата, още три големи града вдигнаха ръка и заявиха: "Искаме това домакинство". Това показва мащаба и значението на "Евровизия" за България“, каза Милошев.

По думите му най-вероятният домакин засега изглежда София, макар окончателното решение да предстои. „Това е вътрешният ми продуцентски инстинкт, но решението предстои“, посочи министърът. Той припомни, че България вече има опит с подобен формат, след като през 2015 г. беше домакин на детската Евровизия.

Милошев уточни, че София има предимство основно заради логистиката, транспортната свързаност и инфраструктурата, но подчерта, че всяка възможност трябва да бъде разгледана внимателно. „Всяка една възможност трябва да бъде погледната, обсъдена, да има методология и да има решение“, допълни той.

Сред основните изисквания към бъдещия домакин е наличието на зала с капацитет от поне 10 хиляди души. В този контекст министърът отново посочи опита от детската Евровизия през 2015 г., когато конкурсът се проведе в „Арена Армеец“. „През 2015 година, когато организирахме детската "Евровизия", тя беше в „Арена Армеец“. Тази зала е подходящо място, но нека да не забравяме, че тя е съоръжение, строено за спортни цели. Подходящо място е и Античният театър в Пловдив“, припомни Милошев.

Туристическият поток и голямата логистика

Настаняването на гостите също ще бъде един от големите въпроси пред организаторите. Евровизия традиционно привлича делегации, медии, фенове и туристи от цяла Европа, което превръща хотелиерската база, транспорта и градската организация в ключови елементи от домакинството.

Милошев изрази увереност, че столицата има капацитет да поеме подобен мащаб. „Имам вътрешната убеденост, че София може да поеме този туристически поток. И организацията, и логистиката. Убеден съм, че ние можем да направим финал и домакинство, каквото беше в Австрия“, заяви той.

Според министъра най-голямото предизвикателство няма да бъде толкова наличието на отделни ресурси, колкото синхронът между институциите, службите, медиите, организаторите и градската инфраструктура. „За мен най-важният елемент е организацията и междуведомствената комуникация. Всички тези наличности и субекти са налице. Въпросът е координацията между тях“, каза министърът.

Като пример за успешно проведено международно събитие у нас Милошев посочи Джиро д'Италия. По думите му оценката за България е била изключително висока. „Съвсем скоро мина Джиро д'Италия, където по оценка на италианците България не само се справи отлично, а това е било най-доброто изнесено колоездачно състезание“, изтъкна той.

Правителството гледа сериозно на конкурса

По отношение на финансирането министърът заяви, че все още е рано за конкретни числа. Предстои анализ, който да покаже какъв бюджет ще бъде необходим и как ще бъдат разпределени разходите между отделните дейности. „Твърде рано е за бюджетиране и такъв анализ. Но имам увереността, че правителството гледа изключително сериозно на този въпрос“, каза Милошев.

Според него обаче най-голямата полза от домакинството няма да се измерва само със сцената, телевизионното шоу или организацията на конкурса, а с международната видимост на България. „За мен най-голямата полза е именно видимостта на България извън границите на страната - на европейска и световна сцена“, заяви министърът.

Милошев беше категоричен, че успехът на Дара е отворил врата, която страната трябва да използва максимално. „Но големият залог всъщност е домакинството следващата година - и това го постигнахме и го получихме. Вярвам, че това е възможност, която нашата страна няма да пропусне, а обратното - ще се възползва по най-категоричния начин“, подчерта той.

Видимост за съвременната българска култура

Милошев свърза успеха на Дара и предстоящото домакинство с по-голям шанс за представяне на съвременната българска култура пред Европа. „С успеха на Дара, с домакинството говорим за видимост на съвременната българска култура. Никога не е имало вълна, която е тръгвала от България с такъв мащаб. Млади изпълнители носят тази вълна“, заяви министърът.

Според него Евровизия е платформа, която може да даде много възможности на страната - не само в музиката, но и в туризма, рекламата, международния образ и културното присъствие на България. „Никога не е имало подобна културна вълна, тръгваща от България в такъв формат. А тук говорим за съвременна българска култура, за млади изпълнители, които носят тази промяна“, каза още той.

Милошев коментира още, че в Министерството на културата се прави анализ дали щатът е раздут, но уточни, че това не е основната тема в момента. По думите му първата работа на администрацията по голямата организация ще бъде след 24 май.

