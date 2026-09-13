Легенди на Бургас с писмо до Димитър Николов. 3 предложения за Евровизия
Недялко Йорданов и Стефан Диомов коментират подготовката на града за домакинството на песенния конкурс
Следете всички новини, анализи и коментари за Недялко Йорданов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Недялко Йорданов и Стефан Диомов коментират подготовката на града за домакинството на песенния конкурс
Недялко Йорданов се вдъхнови от историческата победа на младата певица
Премиерата на пиесата „Каквото, такова“ ще се състои тази вечер, 10 юни, от 19:00 часа., в Драматичен театър „Адриана Будевска“
Поетът се изповяда в ефир
Тя не само че не унизява моите сънародници, а напротив – показва ги като интелигентни хора, способни на тънки чувства, пише поетът
Минути преди юбилейния спектакъл в „Сълза и смях“ Рашидов поднесе на поета картина
Поетът разказа за заразата и слуховете по свой адрес
Младостта се завръща в творчеството на Недялко Йорданов и главните виновници са внуците му. Това се усеща в новите стихове на поета, събрани в сборник...
Поетът Недялко Йорданов разпространи остро и емоционално обръщение към Слави Трифонов. То е заради мутренските закани на шоумена към сина на поета Нед...
"Живей, живот" - това е заглавието на поредната стихосбирка на Недялко Йорданов с 36 най-нови творби в мерена реч. Повечето от тях големият поет и дра...
Всъщност няма да се възползвам от правото на отговор на "безочливата" статия на Недялко Йорданов най-малко поради три причини. Първо, не смятам, че с...
Поетът препълни "България" с юбилейния си спектакъл "Още ме има, още съм жив" "Още ме има, още съм жив" нарече Недялко Йорданов своя разказ в стихове...
Премиерът Бойко Борисов и вицепремиерите Румяна Бъчварова и Томислав Дончев постиха юбилейния концерт на поета и драматург Недялко Йорданов, информира...
Прочутият поет и драматург Недялко Йорданов тази вечер излиза от 19 часа за моноспектакъла "Още ме има, още съм жив" в зала "България". От престижната...
Бургаски, софийски и републикански елит се събра, за да полее 75-ия рожден ден на Недялко Йорданов. Известният поет и драматург посрещна Желю Желев, О...
Недялко Йорданов прави грандиозно шоу в четвъртък вечерта, с което ще ознаменува 50 години театрално-сценична дейност. Рециталът, наречен на песента...
"Стандарт" отговаря на поета Недялко Йорданов.
Вярвам, че душата е безсмъртна и че има живот след смъртта, казва големият поет и драматург
Създадени сме от кал и слънце, но ни чакат много щастливи дни, казва Недялко Йорданов