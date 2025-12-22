Голямата рокада в бТВ! Цънцарова и Йочев ги няма

Голямата рокада в бТВ вече е факт. Златимир Йочев и Мария Цънцарова ги няма тази сутрин в ефира на БТВ.

Йочев е в Коледен отпуск, но за Цънцарова и дума не стана. Както е известно от последните дни, ръководството на телевизията сваля от екран скандалната водеща.

Предаването "Тази сутрин" на бТВ ще има временни водещи, които ще се редуват в следващите две седмици, стана ясно днес.

Репортерът Росен Цветков, който и друг път е замествал водещи в сутрешния блок, посрещна зрителите в 6 часа и обяви, че Златимир Йочев е в коледен отпуск. Той не каза нищо за Цънцарова. Обяви, че с колежката си Гергана Венкова ше се редуват в следващите дни.

Цънцарова все пак се появи на екран с 7:29 часа - но на запис. бТВ излъчи нейно интервю със Соломон Паси за еврото.

