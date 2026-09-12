Мрежата кипи! Хора бесни на реставрацията на важен наш исторически обект
Новата визия на моста е посрещната и с радост, и с недоволство
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Новата визия на моста е посрещната и с радост, и с недоволство
Българинът спасил от подпочвени води катедралата Нотр Дам в Париж
Оцелял в оригиналния си вид до наши дни
Построен от един от най-добрите български архитекти
Възстановяват Белокаменния мост при Бяла
Преображенският манастир е четвърти по големина в България след Рилския, Бачковския и Троянския манастири
Французите търсели помощ срещу корозия, българският майстор извел подпочвените води и направил чешмичка до катедралата
Майстор Уста Колю Фичето проектира величествена 26-метрова камбанария Аз много съм разказвал за забележителностите на старопрестолния град Велико Тър...
Велико Търново. Майстори започнаха подмяната на керемидите на Музей „Възраждане и Учредително събрание" във Велико Търново. Напълно ще бъде подновен...
Габрово. Колю Фичето оживя в графити. Младежи от неправителствената организация "МОГА" и студио „140 идеи" изрисуваха 5-метрова картина на Майстора в...
Велико Търново. Мостът на Колю Фичето над река Негованка, който е на 160 години бе възстановен. Това стана, след като новата му част строена преди 2...