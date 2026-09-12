Всичко за Колю Фичето

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Колю Фичето оживя в графити

Колю Фичето оживя в графити

Габрово. Колю Фичето оживя в графити. Младежи от неправителствената организация "МОГА" и студио „140 идеи" изрисуваха 5-метрова картина на Майстора в...

28 май | 13:02
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