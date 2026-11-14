Най-дръзката шпионска интрига в историята ни. Ханът, който измами императора

Когато днес говорим за дипломация, трябва да помним, че сме имали владетели, които са знаели как да я превърнат в мощно оръжие. Един наш хан с лекота преметнал византийския император, принуждавайки го сам да издаде шпионите си в българския царски двор. Това е една история, достойна за най-добрите шпионски романи. Но тя показва, как още в VIII век България е била сред най-великите сили. Една от най-дръзките дипломатически операции в Средновековието е дело на български владетел, който разбира, че понякога най-силното оръжие не е мечът, а умът.

В българската история има владетели, които печелят битки с меч и щит, други разширяват границите на държавата, трети превръщат България в културен и духовен център на Европа. Но има и един хан, който успява да надхитри най-могъщия владетел на Византия, използвайки неговото собствено разузнаване.

Името му е Телериг.

Историята му прилича на шпионски трилър, в който няма измислени герои и режисирани обрати. В нея има император, който разполага с тайна мрежа от агенти в България, хан, който разбира, че държавата му е проядена от предателство, и една дипломатическа измама, завършила с унищожаването на византийските информатори.

Това е сюжет, който заслужава място сред най-забележителните истории за българската държавническа хитрост. Защото Телериг не просто разкрива шпионите. Той кара самия император да му ги посочи.

България, разкъсвана от интриги

Телериг застава начело на България около 768 г. – в един от най-трудните периоди за Първото българско царство. През предходните десетилетия държавата е разтърсвана от вътрешни борби, владетелите се сменят, а отношенията между ханската власт и част от аристокрацията са обтегнати.

Византийската империя умело използва тази нестабилност. Император Константин V Копроним води поредица от военни походи срещу България и се стреми не просто да отблъсне българската опасност, а да подчини държавата.

Василевсът е опитен военачалник и политик. Разполага с огромни ресурси, силна армия и нещо още по-ценно – информация. Негови довереници действат сред българската аристокрация и предават сведения за намеренията на хана, военните му планове и събитията в двора.

Това е опасност, която не може да бъде преодоляна само с победи на бойното поле. Ако противникът знае предварително всяка стъпка на българския владетел, дори най-добре подготвената военна операция може да се провали.

Телериг разбира, че най-големият враг на България в този момент може да се намира не пред крепостните ѝ стени, а сред хората, които имат достъп до най-съкровените тайни на държавата.

Императорът имал свои хора в двореца на хана

Един от най-показателните епизоди от управлението на Телериг е свързан с българска военна операция в областта Берзития, в югозападните части на Балканите.

През 774 г. ханът предприема действия за разширяване на българското влияние сред местното славянско население. Византийският император обаче научава за плановете му. Информацията достига до Константинопол от хора, които действат в полза на империята.

Това означава, че в българския двор има предатели, които не просто симпатизират на Византия, а работят за нея.

Те могат да разкриват военни намерения, да предават сведения за състоянието на армията и да поставят под заплаха всяко решение на владетеля.

За Телериг това е въпрос на държавно оцеляване. Необходимо е да разбере кои са хората, които продават България на Константинопол. Но как да ги открие, когато противникът внимателно пази самоличността им?

Ханът избира решение, което показва изключително разбиране за човешката психология и за механизмите на византийската дипломация.

Вместо да търси шпионите, той ще накара императора сам да му ги посочи.

Писмото, което измами Константин V

Телериг изпраща послание до византийския император. В него заявява, че положението му в България е станало несигурно и обмисля да напусне страната, за да потърси убежище във Византия.

На пръв поглед това е невероятна новина за Константин V. Един български хан, който доброволно е готов да премине на страната на империята, би бил огромен политически успех. Подобен ход би могъл да разклати допълнително България и да даде на Византия инструмент за влияние върху бъдещите събития в страната.

Но Телериг поставя едно условие.

За да осъществи бягството си, той трябва да знае кои хора в България са предани на императора и могат да му помогнат. Затова моли Константин V да му изпрати имената на своите довереници.

Тук се крие същината на операцията. Българският владетел не иска просто списък с хора, които биха могли да го посрещнат. Той иска да получи цялата информация за византийската агентурна мрежа в собствения си двор.

Константин V проявява изключителна наивност и пада в капана.

Убеден, че Телериг действително възнамерява да избяга, императорът му изпраща имената на своите хора. Така сам разкрива най-ценната си тайна на противника.

Василевсът вярва, че печели българския хан. Всъщност му предоставя оръжието, с което той ще унищожи мрежата му от шпиони.

Списъкът, който се превърнал в присъда

След като получава имената, Телериг вече няма нужда от догадки и продължително разследване. Той знае кои хора са свързани с Константинопол.

Според разказа на византийския хронист Теофан Изповедник ханът залавя посочените лица и нарежда да бъдат екзекутирани.

Така византийската агентурна мрежа в България е ударена в самото ѝ сърце. Хората, които са предавали информация на императора, вече не могат да следят действията на българския владетел.

Това е много повече от разправа с предатели. Телериг отстранява стратегическа заплаха за държавата. В епоха, когато предварителното знание за намеренията на противника може да реши изхода на война, унищожаването на подобна мрежа е сериозна политическа и военна победа.

А Константин V научава твърде късно какво е направил.

Според Теофан Изповедник, когато разбира, че е бил измамен, императорът изпада в ярост и дълго скубе побелелите си коси от гняв заради собствената си лековерност.

Това е един от най-ироничните моменти в отношенията между България и Византия. Императорът, който години наред използва шпиони, за да контролира случващото се в България, сам предава имената им на човека, когото се опитва да подчини.

Най-голямата дипломатическа интрига в историята ни

Защо тази история заслужава подобно определение?

Защото в нея Телериг постига нещо изключително трудно – обръща цялата разузнавателна система на противника срещу самия него.

Той не разполага с ресурсите на Византия. Не може да се съревновава с империята по численост на войските, богатство и мащаб на административната машина. Но разбира слабостта на противника и я използва безпогрешно.

Ханът създава измислена политическа ситуация, в която императорът вижда възможност за голяма победа. Представя се за владетел, готов да предаде собствената си държава, и успява да убеди Константин V, че може да бъде привлечен на страната на Византия.

След това иска нещо, което изглежда напълно логично от гледна точка на уж подготвяното бягство – имената на хората, които могат да му помогнат.

Императорът сам предоставя информацията.

Тук няма нужда от голяма армия, продължителна обсада или кърваво сражение. Има само едно писмо, една внимателно изградена измама и владетел, който знае как да накара противника да действа според неговия сценарий.

Това е дипломатическа победа, защото Телериг използва официалните отношения между двата двора, за да постигне цел, която иначе би изисквала сложна и опасна разузнавателна операция.

Именно затова случката е толкова впечатляваща. Българският хан не просто надхитрява византийския император. Той го кара доброволно да разруши собствената си система за шпионаж.

Ханът, който накрая сам потърсил убежище във Византия

В съдбата на Телериг обаче също има неочакван обрат.

Няколко години след тази забележителна операция самият той е принуден да напусне България заради продължаващите вътрешни борби. Около 777 г. ханът търси убежище в Константинопол.

Този път бягството не е измама.

На византийския престол вече е Лъв IV Хазар. Той приема българския владетел, който се покръства и получава християнското име Теофилакт. Удостоен е с титлата патриций и се жени за жена от роднинския кръг на императрица Ирина.

Така човекът, който някога е накарал Константин V сам да разкрие шпионите си в България, завършва политическия си път в двора на Византия.

Тази развръзка показва колко жесток е бил животът на средновековните владетели. Дори най-хитрият политически ход не може да гарантира трайна власт, когато държавата е раздирана от вътрешни конфликти.

България, която побеждава не само с меч

Хан Телериг не е оставил след себе си огромна империя, нито е известен с мащабни завоевания като някои от най-прочутите български владетели. Но неговата история показва друга страна на българското държавническо мислене.

Той разбира, че силата на една държава не се измерва единствено с броя на войниците ѝ. Тя зависи и от способността ѝ да пази тайните си, да разпознава предателството и да надхитря противника.

В разказа за Телериг има всичко, което превръща една историческа случка в легенда – императорска самонадеяност, тайни агенти, опасна измама, предателство и неочакван обрат. Но най-важното е, че зад този сюжет стои реална борба за независимостта и сигурността на България.

Историята е запазена от византийски хронист, а не от български летопис. И тъкмо това я прави още по-любопитна – за хитростта на българския хан научаваме от разказа на хората от империята, която той успява да надхитри.

Константин V разполага с армия, богатство и шпиони в българския двор. Телериг разполага с нещо друго – способността да накара императора да повярва в една измислица.

И когато Константин V разбира истината, вече е твърде късно.

Хан Телериг влиза в историята с една от най-дръзките дипломатически интриги на Средновековието. Той не побеждава императора на бойното поле. Кара го сам да предаде собствените си хора.