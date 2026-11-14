Всичко по темата Велика България

Ханът, който спаси Европа и направи България велика сила
Той е първият български владетел, получил титлата кесар във Византия
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Той е първият български владетел, получил титлата кесар във Византия
Красивата и образова принцеса взема решение, което променя съдбата на страната ни за 20 години
Величието му е документирано в каменния надпис във Велико Търново